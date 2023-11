Гэрэл: Ууршилтын гайхалтай катализатор ба түүний боломжит үр дагавар

By

Шингэн усны ууршилт нь дэлхий дээрх маш сайн судлагдсан физик үйл явц бөгөөд энэ нь өөрөө гэрэл юм. Массачусетсийн Технологийн Их Сургуулийн (MIT) судлаачдын хийсэн сүүлийн үеийн туршилтууд нь зөвхөн дулаанаас илүү шингэн усанд илүү их хувиргах нөлөө үзүүлэх ууршилтын цоо шинэ эх үүсвэрийг тодрууллаа. Энэхүү нээлт нь усны эргэлтийн талаарх өнөөгийн ойлголтыг сорьж, шинжлэх ухааны янз бүрийн салбарт шинэ боломжуудыг нээж өгч байна.

Түүхэнд ус уурших үйл явц нь дулаантай холбоотой байдаг. Гэсэн хэдий ч усны ууршилтын хурд тогтмол бус байгаа нь сүүлийн жилүүдэд математикч, эрдэмтдийн толгойг эргүүлж байна. 2022 онд хийсэн судалгаагаар судлаачид шингэн усны дулааны хязгаараас 278 хувиар хэтэрсэн ууршилтыг ажиглажээ.

Эдгээр олдворуудад эхэндээ эргэлзэж байсан MIT-ийн судлаачид өөр тайлбаруудыг судлахаар болжээ. Туршилтаараа тэд дулаан байхгүй үед гэрэл нь шингэн усыг ууршуулдаг болохыг олж мэдсэн. Ус нь голчлон гэрлийг биш харин дулааныг шингээдэг тул энэхүү илчлэлт нь маш сонирхолтой юм. Энэ нь ус тунгалаг байхад нарны гэрэл яагаад далайн гүн рүү нэвтэрч, далайн ёроолыг дээрээс нь харах боломжийг бидэнд олгодог болохыг тайлбарладаг.

Судлаачид өнгөт гэрлийг усаар дүүргэсэн гидрогелийн материал руу чиглүүлснээр ууршилтаар алдагдсан усны хэмжээг хэмжиж болохыг тогтоожээ. Ашигласан гэрлүүд нь дулаан ялгаруулахаас хамгаалагдсан байсан ч материал дээр конденсац үүсэхийг өдөөдөг.

Энэхүү нээлтийн боломжит ач холбогдлыг харгалзан MIT-ийн судлаачид энэ үзэгдлийг "фотомолекулын эффект" гэж нэрлэжээ. Хэрэв дулаангүй гэрэл үнэхээр ууршилтыг өдөөж чаддаг бол энэ нь давсгүйжүүлэх гэх мэт талбарт гүн нөлөө үзүүлнэ. Энэхүү мэдлэгийг ашиглах нь давсгүйжүүлэх процессыг илүү үр ашигтай, хэмнэлттэй болгож, одоогийн бүтээмжийг гурав, дөрөв дахин нэмэгдүүлэх боломжтой.

тусламж

А: Гэрэл хэрхэн ууршилтыг өдөөдөг вэ?

Хариулт: Массачусетсийн Технологийн Технологийн Технологийн судлаачид дулаан байхгүй үед гэрэл дангаараа шингэн усыг ууршуулдаг болохыг олж мэдсэн. Ус нь дулааны энергийг голчлон шингээдэг бол энэ судалгаа нь гэрлийг шингээж, тодорхой долгионы урттай гэрлийн нөлөөнд уурших нөлөө үзүүлдэг болохыг харуулж байна.

А: Энэ нээлт ямар үр дагавартай вэ?

Хариулт: Энэхүү олдвор нь усны ууршилтын талаарх уламжлалт ойлголтод саад учруулж, усны эргэлтийг дахин үнэлэхэд хүргэж байна. Түүгээр ч зогсохгүй энэ нь давсгүйжүүлэх үйл явцыг сайжруулах шинэ боломжийг нээж өгч, илүү үр ашигтай, хэмнэлттэй болгох боломжтой юм.

А: Эдгээр олдворуудыг баталгаажуулах хүчин чармайлт үргэлжилсээр байна уу?

Хариулт: Тийм ээ, Массачусетсийн Технологийн Технологийн Технологийн хүрээлэнгийн судлаачид үр дүнг баталгаажуулах, цаашид судлах зорилгоор бусад мэргэжилтнүүдтэй хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Бусад судалгааны багууд мөн энэхүү шинэ нээлтийг нягтлан шалгаж, бие даасан баталгаажуулалтыг баталгаажуулж, олдворуудыг хуулбарлах оролдлогыг авч үзэж байна.

А: Энэ нээлт уур амьсгалын өөрчлөлтийн загварчлалд хэрхэн нөлөөлж чадах вэ?

Хариулт: Энэхүү нээлт нь ууршилтын талаарх бидний ойлголтыг сайжруулснаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн загварчлалыг сайжруулах боломжтой юм. Судалгааны үр дүн нь усны эргэлт, түүний дэлхийн цаг уурын хэв маягт үзүүлэх нөлөөг илүү нарийвчлалтай таамаглах, үнэлэхэд хувь нэмэр оруулах болно.

А: Энэ судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хаанаас олж болох вэ?

Х: MIT-ийн судлаачдын хийсэн судалгаа "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) сэтгүүлд нийтлэгдсэн.