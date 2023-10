Тэнгэрийн өндөр бохирдол: Дэлхийн стратосферээс сансрын хог хаягдлын ул мөр олдсон

Эрдэмтэд стратосфер дэх судалгааны онгоцноос цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, хаагдсан сансрын хөлгөөс металлын өчүүхэн хэсгүүд болон чамин элементүүдийг олж илрүүлсэн байна. Далайн атмосферийн үндэсний захиргаа (NOAA), Пурдюгийн их сургууль, Лидсийн их сургуулийн хамтаар хийсэн судалгаагаар стратосфер дэх тоосонцорын 10 орчим хувьд нь хөнгөн цагаан болон бусад металлууд агуулагдаж байгааг илрүүлжээ. Хамгийн гэнэтийн элементүүдийн дунд агаар мандлын энэ бүсэд байдаггүй ховор элемент болох ниоби ба гафни байв. Элементүүдийг халуунд тэсвэртэй, өндөр хүчин чадалтай хайлш хийхэд ашигладаг хиймэл дагуул, пуужин өргөгчөөс олж мэдсэнээр тэдгээрийн гарал үүслийн нууцыг тайлсан.

Судалгаанд агаарын бие даасан хэсгүүдийг цуглуулж, химийн шинжилгээ хийх зорилгоор судалгааны онгоцонд суурилуулсан PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) хэмээх тусгай багажийг ашигласан. “Proceedings of the National Academy of Sciences” сэтгүүлд нийтлэгдсэн уг судалгаа нь давхрага дахь аэрозолийн тоосонцорыг судлах зорилготой байв. Дэлхийн агаар мандлын хоёр дахь давхарга болох стратосфер нь дэлхийг хортой хэт ягаан туяанаас хамгаалдаг озоны давхарга юм.

Сүүлийн таван жилийн хугацаанд 5,000 гаруй хиймэл дагуул хөөргөсөн бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь агаар мандалд дахин нэвтэрч байгаа тул сансрын хог хаягдлын бохирдлын хэмжээ бага мэт санагдаж болох ч энэ нь стратосферийн аэрозольд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох шаардлагатай байна. Сансар огторгуй дахь биетийг ажигладаг OrbitingNow байгууллага одоогоор дэлхийн нам дор тойрог замд байгаа 8,000 орчим биетийг ажиглаж байгаа бөгөөд энэ нь эцэстээ агаар мандалд шатах болно.

Энэхүү судалгаа нь сансрын хайгуул дэлхийн байгаль орчинд үл үзэгдэх нөлөөлөл, сансрын хог хаягдлыг хариуцлагатай устгахын чухлыг онцолж байна. Сансрын хог хаягдал манай агаар мандалд хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгох нь манай гарагийг хамгаалах, сансрын технологийн тогтвортой хөгжилд маш чухал юм.

