SpaceX Falcon 9 пуужин нь Starlink 21 хиймэл дагуулыг тойрог замд хөөргөх болно

SpaceX дахин пуужин хөөргөхөөр бэлдэж байгаа бөгөөд энэ удаад Starlink интернетийн 21 хиймэл дагуулыг тойрог замд байрлуулахаар төлөвлөж байна. "Шонхор 9" пуужин Калифорнийн Ванденберг сансрын цэргийн баазаас бямба гаригийн өглөөний 3:47 цагт EDT-д хөөрөх гэж байна. Хэрэв саатал гарвал EDT-ийн өглөөний 4:23 цагаас EDT-ийн өглөөний 6:00 цагийн хооронд нөөцлөх боломжтой.

Хөөрөлт хөөрөхөөс таван минутын өмнө SpaceX-ийн X (хуучин нэрээр Твиттер гэгддэг) хаягаар цацагдах болно. Хэрэв бүх зүйл төлөвлөгөөний дагуу явбал Falcon 9-ийн эхний шат дэлхий рүү буцаж, хөөргөснөөс хойш ойролцоогоор 8.5 минутын дараа "Of Course I Still Love You" нэртэй дрон хөлөг дээр газардах болно. Энэ нь тус пуужингийн эхний шатны 16 дахь нислэг болох бөгөөд компанийн дахин ашиглах дээд амжилтаас ердөө ганцхан нислэг дутуу байна.

62.5 минутын дараа Starlink-ийн 21 хиймэл дагуул Falcon 9-ийн дээд шатнаас хөөрнө. Энэхүү хөөргөлт нь SpaceX-ийн 75 оны тойрог замын 2023 дахь нислэг байх болно, учир нь тус компани оны эцэс гэхэд 100 нислэг, 144 онд 2024 нислэг хийх зорилтоо биелүүлэхээр чармайж байна.

SpaceX-ийн Starlink төсөл нь энэ жил гол анхаарлаа хандуулж, нислэгийнхээ 60 орчим хувийг интернетийн мега оддыг өргөжүүлэхэд зориулав. Одоогоор Starlink-д 4,900 орчим хиймэл дагуул ажиллаж байгаа бөгөөд ирэх жилүүдэд энэ тоо нэмэгдсээр байх болно.

Эх сурвалж: SpaceX эрхэм зорилгын тодорхойлолт