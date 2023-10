SpaceX Falcon 9 пуужингаа өглөө эрт хөөргөснөө зарлалаа

SpaceX компани Ванденберг сансрын хүчний баазаас удахгүй хөөргөхөө зарлалаа. Тус компани 12-р сарын 47-ний өглөөний 21:9 цагт SLC-4E-ээс Falcon 21 пуужин хөөргөхөөр төлөвлөж байна. Энэхүү хөөргөлтийн зорилго нь XNUMX Starlink хиймэл дагуулыг дэлхийн нам дор тойрог замд байрлуулах явдал юм.

Хэрэв хөөргөлт төлөвлөсний дагуу үргэлжилж чадахгүй бол SpaceX 1:23-аас 3 цагийн хооронд хуваарийг өөрчлөх гурван нөөц боломжийг тодорхойлсон. Нэмж дурдахад Бямба гарагийн 11:26 цагаас Ням гарагийн 2:50 цаг хүртэл зургаан нэмэлт нөөцлөх боломж бий.

Сонирхсон хүмүүсийн хувьд SpaceX-ийн шууд дамжуулалтыг хөөргөхөөс таван минутын өмнө үзэх боломжтой. Энэ нь үзэгчдэд бодит цагийн шинэчлэлтүүдийг өгч, номлолын үйл явц өрнөхийг гэрчлэх боломжийг олгоно.

Энэ даалгаврыг дэмжих өдөөгчийг өмнөх хөөргөлтүүдэд 15 удаа ашигласан гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тайзыг тусгаарласны дараа пуужингийн эхний шат Номхон далай дахь "Off Course I Still Love You" дрон хөлөг дээр буух төлөвтэй байна. Энэхүү дахин ашиглах боломж нь SpaceX-ийн сансрын хайгуулын зардлыг бууруулж, илүү тогтвортой болгох хүчин чармайлтын чухал үе шат юм.

Орон нутгийн нөлөөллийн тухайд, энэ хөөргөх үеэр ямар ч дуу чимээ гарахгүй. Энэ нь ойр орчмын оршин суугчдын хувьд сайн мэдээ юм, учир нь дууны цохилт нь саад учруулж, цочирдуулдаг.

Ерөнхийдөө SpaceX-ийн өглөө эрт хөөргөх нь тус компанийн дэлхийн хиймэл дагуулын интернет сүлжээг хөгжүүлэх, өргөжүүлэх зорилгод ахисан бас нэг алхам болж байна.

Тодорхойлолтууд:

– Falcon 9 пуужин: SpaceX-ийн бүтээсэн хоёр үе шаттай тойрог замын пуужин. Энэ нь хиймэл дагуул болон ачааны ачааг сансарт найдвартай, аюулгүй тээвэрлэхэд зориулагдсан.

– Starlink хиймэл дагуулууд: SpaceX-ээс дэлхийн өргөн зурвасын хамрах хүрээг хангах зорилготойгоор байрлуулсан жижиг хиймэл дагуулуудын нэгдэл.

– Мэдээж би чамд хайртай хэвээрээ Дрон хөлөг: SpaceX-ийн далайд пуужин хөөргөгчийг буулгах, сэргээхэд ашигладаг бие даасан нисгэгчгүй хөлөг онгоц.

Эх сурвалж: SpaceX (URL өгсөнгүй)