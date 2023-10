Хиймэл дагуулыг устгах: Сансарт өсөн нэмэгдэж буй байгаль орчны асуудал

By

Ашиглалтын хугацаа нь дууссан хиймэл дагуулууд сансрын агентлагуудад хүндрэл учруулж байна. Эдгээр сансрын хөлгүүдийг устгах одоогийн аргууд нь тэдгээрийг тойрог замд үлдээж, хиймэл дагуулаас хол оршуулгын тойрог замд хүргэх, эсвэл агаар мандалд дахин нэвтрэхийн тулд дэлхий рүү буцааж чиглүүлэх явдал юм. Гэсэн хэдий ч Пурдюгийн Их Сургууль болон NOAA-ийн судлаачдын хийсэн саяхны судалгаагаар агаар мандалд дахин орох нь үр дагаваргүй болохыг харуулж байна.

Уламжлал ёсоор, агаар мандлын дахин нэвтрэх нь хиймэл дагуулыг дэлхийн нам дор тойрог замд (LEO) устгах найдвартай арга гэж үздэг. LEO сүүлийн жилүүдэд хиймэл дагуулуудаар дүүрэх болсон тул устгах энэ арга улам бүр түгээмэл болж байна. Гэсэн хэдий ч "Proceedings of the National Academy of Sciences" сэтгүүлд нийтлэгдсэн судалгаагаар агаар мандал дахин орж ирснээр дэлхийн агаар мандлын дээд хэсэг сансрын хөлгийн ууршсан үлдэгдэлээр бохирдож байгааг харуулж байна.

Судалгааны багийнхан агаар мандалд орж буй солируудын үлдээсэн ионы үүлний найрлагад өөрчлөлт орж байгааг анзаарчээ. Эдгээр хэсгүүдийн химийн хурууны хээ өөрчлөгдөж байгаа нь агаар мандалд дахин нэвтэрч буй сансрын хөлгүүдийн тоо нэмэгдэж байгаатай холбоотой болохыг тэд олж мэдсэн. Судалгааны үр дүнг баталгаажуулахын тулд судлаачид онгоцонд багаж зүүж, Аляск болон АНУ-ын эх газрын дээгүүр ойролцоогоор 12 милийн зайд агаар мандлын шууд хэмжилт хийжээ.

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд агаар мандалд их хэмжээний металлын агууламж, тухайлбал литий, хөнгөн цагаан, зэс, хар тугалга, магни, натри зэрэг нь хиймэл дагуулын нэвтрэлтийг сайтар хянаж байсан. Нэмж дурдахад, судлаачид озоны давхаргыг хамгаалах үүрэгтэй аэрозолийн тоосонцрын 10% нь хөнгөн цагаан агуулдаг болохыг ажиглажээ.

Эдгээр олдворуудын байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөө бүрэн тодорхойгүй байгаа ч судлаачид энэ нь хүн төрөлхтний сансрын нислэгийн дэлхий дээрх ихээхэн нөлөөллийг онцолж байна гэж судлаачид үзэж байна. Агаар мандалд металлын агууламж нэмэгдсэний үр дагаврыг ойлгох нь озоны давхарга болон дэлхийн гадаргуу дээрх амьдралд тохиолдож болзошгүй эрсдлийг үнэлэхэд маш чухал юм. Хиймэл дагуулыг устгах аргын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг бүрэн ойлгох, дэлхийн агаар мандлын бохирдлыг бууруулах өөр стратегиудыг судлах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлохын тулд нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай болно.

– Тодорхойлолт: Дэлхийн бага тойрог зам (LEO) нь ихэнх хиймэл дагуулууд болон Олон улсын сансрын станц байрладаг дэлхийн гадаргуугаас ойролцоогоор 2000 километрийн зайд орших сансрын бүс юм.

– Тодорхойлолт: Агаар мандалд дахин орох гэдэг нь сансрын хөлөг, хиймэл дагуулын даалгавраа дуусгасны дараа буюу ашиглалтын хугацаа нь дууссаны дараа дэлхийн агаар мандалд орох үйл явц юм.