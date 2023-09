SSB форматтай ASK богино долгионы дохионы фотоник үүсгэх

By

Дүгнэлт:

БНХАУ-ын Ухань хотын Хуажун Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн судлаачид бичил долгионы фотоникийн техникийг ашиглан нэг талын зурвас (SSB) форматтай далайцын шилжилтийн (ASK) богино долгионы дохиог үүсгэх аргыг санал болгов. Энэхүү техник нь уламжлалт богино долгионы цахилгаан технологийн хязгаарлалтыг даван туулж, өндөр давтамжийн, өргөн зурвасын ASK богино долгионы дохиог үүсгэх боломжийг олгодог.

Amplitude shift keying (ASK) нь электрон дайн, утасгүй холбоо, радарын системд хэрэглэгдэх хэт өргөн зурвасын богино долгионы дохио юм. Гэсэн хэдий ч радио давтамжийн аналог холих, шууд дижитал синтез ашиглан ASK богино долгионы дохиог үүсгэх уламжлалт аргууд нь дохионы дамжуулагчийн давтамж болон кодлох битийн хурдад хязгаарлалт тавьдаг. Судлаачид эдгээр хязгаарлалтын шийдэл болох богино долгионы фотоник техникийг судлах сонирхолтой байна.

Бичил долгионы фотоник техник нь богино долгионы дохиог үүсгэхийн тулд оптик цохилтыг ашиглах явдал юм. Гэсэн хэдий ч фотодетекторуудын зурвасын өргөн нь ихэвчлэн хүрч болох хамгийн өндөр давтамжийг хязгаарладаг. Фотодетекторын хязгаарлагдмал зурвасын хүрээнд богино долгионы давтамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд судлаачид нэг талын зурвасын форматтай богино долгионы дохиог ашиглахыг санал болгож байна. Энэ арга нь оптоэлектроник төхөөрөмжүүдийн тавьсан зурвасын өргөний хязгаарлалтыг зөөлрүүлж, харилцаа холбооны хурдыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.

Цаашилбал, нэг талын зурвасын модуляцийг ашиглах нь илүү өндөр давтамжийн зурвасаар дамжуулж болох богино долгионы өндөр давтамжийг бий болгодог. Энэ нь өндөр давтамжийн холбооны системд шинэ боломжуудыг нээж өгч байна.

Frontiers of Optoelectronics сэтгүүлд “SSB форматтай ASK бичил долгионы дохионы фотоник үүсгэх” нэртэй судалгаа нийтлэгдсэн байна. Санал болгож буй техник нь ASK богино долгионы дохиог бий болгоход хувьсгал хийх боломжтой бөгөөд илүү хурдан, илүү үр ашигтай холбооны системийг идэвхжүүлдэг.

Тодорхойлолтууд:

– Amplitude Shift Anahtaring (ASK): Дижитал мэдээллийг илэрхийлэхийн тулд зөөгч дохионы далайцыг өөрчилдөг модуляцийн хэлбэр.

– Бичил долгионы фотоникийн техник: Оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ашиглан богино долгионы дохиог үүсгэх, боловсруулах, дамжуулах богино долгионы болон оптик технологийг хослуулсан судалгааны талбар.

– Single Sideband (SSB): Нэг талын зурвасыг дамжуулж байхад нөгөө талын зурвас болон зөөгч дохиог дарах модуляцийн техник.

– Оптоэлектроник төхөөрөмж: Цахилгаан дохиог оптик дохио болгон хувиргадаг төхөөрөмж эсвэл эсрэгээр.

Эх сурвалж:

