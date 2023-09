Амьдралын модны олон мөчрүүдийг жолоодож буй хүмүүс, судалгааны олдворууд

By

"Амьдралын мод"-ын бүхэл бүтэн мөчрүүд устаж үгүй ​​болоход хүн төрөлхтөн нөлөөлж байна гэж шинэ судалгаагаар хүний ​​буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн зургаа дахь удаагаа бөөнөөр мөхөх аюул байгааг анхааруулжээ. Үндэсний Шинжлэх Ухааны Академийн "Proceedings of the Academy of Sciences" сэтгүүлд нийтлэгдсэн энэхүү судалгаа нь зөвхөн бие даасан зүйл биш бүхэл бүтэн төрөл зүйл устаж үгүй ​​болж байгааг судалсанаараа онцлог юм.

Судлаачид сээр нуруутан амьтдын төрөл зүйлд (загасыг эс тооцвол) анхаарлаа хандуулж, судалгаанд хамрагдсан 5,400 овгийн 73 нь сүүлийн 500 жилд устаж үгүй ​​болсны ихэнх нь сүүлийн хоёр зуунд устаж алга болсныг олж тогтоожээ. Энэхүү устах түвшин нь чулуужсан олдворын тооцоонд үндэслэн тооцоолж байснаас хамаагүй өндөр байна.

Амьдрах орчныг сүйтгэх, хэт их загас барих, ан хийх зэрэг хүний ​​​​үйл ажиллагаа нь энэхүү устах хямралын гол шалтгаан болж байна. Нэг төрөл алдагдах нь бүхэл бүтэн экосистемд маш том үр дагаварт хүргэж болзошгүй. Судалгааны хамтран зохиогч Жерардо Себалос нөхцөл байдлын яаралтай байдлыг онцолж, "Бидний санаа зовоож байгаа зүйл бол ... бид маш хурдан юмаа алдаж байгаа нь бидний хувьд соёл иргэншлийн сүйрлийн дохио юм."

Мөхлийн өнөөгийн түвшин түгшүүртэй байгаа гэдэгтэй бүх шинжээч санал нийлж байгаа ч энэ нь зургаа дахь удаагаа бөөнөөр устаж байгаа эсэх нь маргаантай асуудал юм. Богино хугацаанд төрөл зүйлийн 75% нь устаж үгүй ​​болохыг эрдэмтэд үй олноор устах гэж тодорхойлдог. Хавайн их сургуулийн биологич Роберт Коуигийн хэлснээр, энэ тодорхойлолтыг ашиглан зургаа дахь бөөнөөр устах хараахан болоогүй байна.

Гэсэн хэдий ч Амьдралын модны бүхэл бүтэн мөчрүүд алга болсон тухай судалгааны үр дүн нь нөхцөл байдлын ноцтой байдлыг харуулж байна. Энэхүү судалгаа нь биологийн олон янз байдлыг хадгалах, хүн төрөлхтний ирээдүйг хамгаалахын тулд яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг харуулж байна.

Эх сурвалж:

– Ceballos, G., et al. (2023). Үргэлжилж буй зургаа дахь бөөнөөр устах замаар биологийн устгал нь сээр нуруутан амьтдын тоо толгой буурч, буурч байгааг илтгэж байна. Үндэсний Шинжлэх Ухааны Академийн эмхэтгэл.

