Хүмүүс Амьдралын модны мөчрүүдийг бүхэлд нь алдаж байгааг шинэ судалгаагаар анхааруулж байна

Саяхан "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) сэтгүүлд нийтлэгдсэн судалгаагаар хүн төрөлхтөн "Амьдралын мод"-ын бүхэл бүтэн мөчрүүд устаж үгүй ​​болж байгаа нь зургаа дахь удаагаа бөөнөөр устаж болзошгүй гэсэн болгоомжлолыг төрүүлж байна. Мексикийн Үндэсний Автономит Их Сургуулийн судлаачдын хийсэн судалгаа нь төрөл зүйл, овгийн ангиллыг бүхэлд нь устгахад чиглэгддэг.

Зөвхөн бие даасан зүйлүүдийг устгасан өмнөх судалгаанаас ялгаатай нь энэ судалгаа нь бүхэл бүтэн төрөл зүйл устаж үгүй ​​болоход дүн шинжилгээ хийдэг. Энэ нь одоогийн устаж үгүй ​​болох түвшинг гүнзгийрүүлэн ойлгоход чухал хувь нэмэр оруулдаг. Судалгааны хамтран зохиогчдын нэг, профессор Жерардо Себаллос мөхлийн хямрал нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн хямралтай адил ноцтой боловч ихэнхдээ үл тоомсорлодог гэдгийг онцлон тэмдэглэв.

Судлаачид Олон улсын байгаль хамгаалах нийгэмлэгийн (IUCN) мэдээллийг судалснаар сүүлийн 73 жилийн хугацаанд 500 төрөл зүйл устаж үгүй ​​болсны дийлэнх нь сүүлийн хоёр зуунд устсан болохыг тогтоожээ. Энэ нь түгшүүр төрүүлж байна, учир нь өмнөх устаж үгүй ​​болсон түвшингээс үзэхэд нэг хугацаанд зөвхөн хоёр төрөл зүйл устах ёстой байв.

Эдгээр мөхлийн гол шалтгаан нь амьдрах орчныг сүйтгэх, хэт их загас барих, ан хийх зэрэг хүний ​​үйл ажиллагаатай холбоотой гэж судалгаанд дурджээ. Ганц овог ч гэсэн алдагдах нь экосистемд маш том үр дагаварт хүргэж болзошгүй. Соёл иргэншлийг цаашид алдах, сүйрүүлэхээс сэргийлэхийн тулд яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж судлаачид үзэж байна.

Мөхлийн өнөөгийн түвшин түгшүүр төрүүлж байна гэдэгтэй мэргэжилтнүүд санал нэгдэж байгаа ч зургаа дахь удаагаа бөөнөөр устах шалгуурыг хангаж байгаа эсэх нь маргааны сэдэв хэвээр байна. Богино хугацаанд төрөл зүйлийн 75% нь устаж үгүй ​​болохыг бөөнөөр нь устгана гэж тодорхойлдог. Гэсэн хэдий ч, хэрэв одоогийн устаж үгүй ​​болох түвшин хэвээр байвал эсвэл нэмэгдвэл бөөнөөр устах магадлалтай.

Судалгааны зохиогчид цаашид устаж үгүй ​​болохоос сэргийлэхийн тулд байгалийн амьдрах орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг нэн тэргүүнд тавих шаардлагатай байгааг онцлон тэмдэглэжээ. Яаралтай арга хэмжээ авбал олон овгийг аврах боломжтой хэвээр байна гэж тэд үзэж байна.

Эх сурвалж: Үндэсний Шинжлэх Ухааны Академийн эмхэтгэл (PNAS)

Тодорхойлолтууд:

Төрөл: Амьд амьтны ангилалд төрөл зүйл нь төрөл зүйл, овгийн хоорондох зэрэглэл юм.

Зүйл: ижил төстэй шинж чанартай, үржил шимтэй үр удмаа бий болгохын тулд үржих чадвартай бүлэг организм.

Бөөнөөр устах: Богино хугацаанд төрөл зүйлийн нэлээд хувийг хурдан алдаж, экологи болон хувьслын томоохон өөрчлөлтийг бий болгодог.

Амьдралын мод: Төрөл бүрийн зүйлийн хоорондын харилцааны зүйрлэл, тэдний хувьслын түүхийг нийтлэг өвөг дээдсээс улбаатай.