Эрдэмтэд цахиураар бүрсэн нано алмазын химийн механизмыг квантын тооцоолол, био шошгололтоор нээжээ.

Сан Хосе Улсын Их Сургуулийн (SJSU) судлаачид наноалмазан дээр нэгэн төрлийн цахиурын бүрхүүл үүсгэдэг холбоосын механизмыг илрүүлжээ. Тус баг наноматериалуудыг судлахын тулд SLAC үндэсний хурдасгуурын лабораторийн Стэнфордын синхротрон цацрагийн гэрлийн эх үүсвэрээс (SSRL) үүсгэсэн хүчирхэг рентген туяаг ашигласан. ACS Nanoscience Au сэтгүүлд нийтлэгдсэн үр дүн нь цахиураар бүрсэн нано алмазыг бүтээхэд оролцдог химийн талаар чухал ойлголтуудыг өгдөг.

Нано алмаз бол гайхалтай шинж чанартай хэт жижиг нийлэг алмаз юм. Хэдийгээр жижиг хэмжээтэй ч нано алмаз нь төгс нүүрстөрөгчийн тортой бөгөөд өрөөний температурт соронзон орон, цахилгаан орон, гэрэлд хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай. Эдгээр өвөрмөц шинж чанарууд нь нано алмазыг квант тооцоолол, эсийн био шошголол зэрэг янз бүрийн хэрэглээнд тохиромжтой болгодог.

Нано алмазын үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд судлаачид алмазны хэсгүүдийг цахиураар бүрэх болсон. Цахиур нь нано алмазыг гөлгөр, хамгаалалтын бүрхүүлээр хангаад зогсохгүй гадаргууг өөрчлөх боломжийг олгодог. Эрдэмтэд цахиурын давхаргад тусгай шошго нэмснээр нано алмазыг тодорхой эсүүд эсвэл байршилд чиглүүлэх боломжтой. Нано алмазын хөдөлгөөнийг хянах энэхүү хяналт нь биоанагаах ухаан, биотехнологийн хэрэглээнд чухал нөлөө үзүүлдэг.

Эрдэмтэд арав гаруй жилийн турш нано алмаз дээр цахиурын давхарга үүсэх механизмын талаар эргэлзсээр ирсэн. SJSU-ийн судлаачид нано алмазын гадаргуу дээрх спиртийн химийн бүлгүүд цахиурын бүрхүүлийн өсөлтийг хөнгөвчлөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг олж мэдэв. Тэд бүрэх явцад этилийн спирттэй аммонийн гидроксидыг нэвтрүүлэх нь эдгээр спиртийн бүлгүүдийг үйлдвэрлэхэд хүргэдэг болохыг тогтоожээ.

Цахиурт бүрхүүлийн доор нуугдаж буй гадаргууг шалгахын тулд SJSU-ийн судлаачид SSRL-ийн рентген аппаратыг ашигласан. Тэд температурын өөрчлөлтийг илрүүлж, рентген энерги болгон хувиргахын тулд шилжилтийн ирмэгийн мэдрэгч буюу хэт мэдрэмтгий термометрийг ашигласан. Рентген туяа шингээх спектроскопоор (XAS) баг нано алмазын гадаргууг судалж, цахиурын давхаргын зузааныг нанометрийн масштабаар хэмжсэн. Үр дүн нь нано алмаз зэрэг живсэн материалыг судлахад XAS үр дүнтэй болохыг харуулсан.

Цахиураар бүрсэн нано алмазыг холбох механизмыг ойлгосноор олж авсан мэдлэг нь судлаачдад шинэ боломжуудыг нээж өгдөг. Судалгааны гол судлаач Абрахам Волкотт нано алмазыг бүрэхийн тулд титан, цайрын исэл зэрэг бусад материалыг ашиглахыг судлахаар төлөвлөж байна. Эдгээр өөр бүрээс нь квант мэдрэгч, биологийн шошгололтод нано алмазын хэрэглээг улам өргөжүүлэх боломжтой.

Энэхүү судалгааны үр дүн нь нано алмазан бүрхүүлийн химийн талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгч, цахиурын бүрхүүлийг оновчтой болгох, бусад бүрэх материалыг судлах боломжийг санал болгож байна. Цахиураар бүрсэн нано алмазын цаадах химийн механизмын талаар илүү сайн ойлголттой болсноор судлаачид квант тооцоолол болон био шошгололтын хэрэглээнд эдгээр бяцхан алмазуудын боломжуудыг үргэлжлүүлэн нээж өгч чадна.

Эх сурвалж:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Multimodal Characterization and Simulation ашиглан нано хэмжээний алмаз дээрх цахиурын өсөлтийн химийн ойлголт, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033