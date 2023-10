Дэлхийн агаар мандлын найрлагад сансрын хөлгийн үзүүлэх нөлөө

By

Саяхан "Proceedings of the National Academy of Sciences" сэтгүүлд нийтлэгдсэн судалгаагаар хиймэл дагуул, сансрын хөлөг дэлхийн агаар мандлыг их хэмжээний металлаар бохирдуулж байгааг илрүүлжээ. Энэхүү бохирдол нь озоны их хэмжээний агууламжтай стратосферийн бүсэд үүсдэг.

Пурдюгийн их сургуулийн Дан Cziczo тэргүүтэй судалгааны баг бараг 12 милийн өндөрт нисдэг онгоцоор мэдээлэл цуглуулсан байна. Энэ нь онгоцны утаанаас ямар ч бохирдолгүйгээр хэмжилтийг үнэн зөв хийх боломжийг олгосон. Судалгаагаар сансрын хөлгүүдэд түгээмэл байдаг лити, зэс, хөнгөн цагаан, хар тугалга зэрэг металлууд байгалийн сансар огторгуйн тоосны хэмжээг давж гарсныг олж тогтоосон байна.

Цаашилбал, озоны давхаргыг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай хүхрийн хүчлийн тоосонцрын бараг 10 хувь нь сансрын хөлгүүдийн ууршсан үлдэгдэлээр бохирдсон болохыг судалгааны багийнхан тогтоожээ. Ниобий гэх мэт өвөрмөц элементүүд байгаа нь пуужинд дулааны хамгаалалт хэрэглэж байгааг харуулж байна. Энэ нотолгоо нь олон зуун жилийн турш өөрчлөгдөөгүй хэвээр байгаа солироос илүүтэй сансрын хөлгөөс ирж буй бохирдлыг харуулж байна.

Энэ бохирдлын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл хараахан бүрэн ойлгогдоогүй байна. Гэсэн хэдий ч тойрог замд байгаа хиймэл дагуулын тоог нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа тул нөхцөл байдал улам дордож магадгүй юм. 50,000 он гэхэд 2030 хиймэл дагуул нэмэгдэх бөгөөд SpaceX, Amazon зэрэг компаниуд тэргүүлнэ гэж тооцоолж байна. Сансрын салбарын энэхүү хурдацтай өсөлт нь давхрага дахь аэрозолийн тоосонцрын 50 хүртэлх хувь нь сансрын хөлөг рүү дахин орж ирэх металлуудыг агуулж болно гэсэн үг юм.

Эдгээр олдворууд нь сансар огторгуйн салбарыг өргөжүүлэх нь байгаль орчинд үзүүлэх үр дагаврын талаар санаа зовоож байна. Сансрын хог хаягдал хуримтлагдаж, хүний ​​гараар бүтээгдсэн материалууд давхрага мандалд цацагдаж байгаа нь нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай болдог. Бид хиймэл дагуул, сансрын хөлөгт ихээхэн найдсаар байгаа тул манай агаар мандалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах тогтвортой практикийг хөгжүүлэх нь нэн чухал болж байна.

Эх сурвалж: Үндэсний Шинжлэх Ухааны Академийн эмхтгэл