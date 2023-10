Судлаачид бактерийн транскрипцийг дэмжигчийг таних өвөрмөц горимыг олж илрүүлжээ

By

Хятадын Шинжлэх Ухааны Академийн судлаачид бактери дахь транскрипцийн промоторыг таних горимын талаар чухал нээлт хийжээ. Судалгааг Биофизикийн хүрээлэнгийн профессор Жу Пин, Чиндаогийн Био энерги, био процессын технологийн хүрээлэнгийн профессор Фэн Инанг нар удирдан явуулсан нь Nature Communications сэтгүүлд нийтлэгдсэн байна.

Тус багийнхан целлюлозом хэмээх олон ферментийн цогцолбороор дамжуулан лигноцеллюлозыг үр дүнтэй задалдаг агааргүй клостридийн нэг төрөл болох Clostridium thermocellum-д анхаарлаа хандуулсан. Энэхүү цогцолбор нь биоэнергийг хөгжүүлэхэд үнэ цэнэтэй юм.

Бактерийн ДНХ-ийн транскрипцийг РНХ полимераза (RNAP) холоэнзимүүд эхлүүлдэг бөгөөд эдгээр нь ДНХ-ийн дэмжигч хэсгүүдийг таних сигма (σ) хүчин зүйлээс бүрддэг. C. thermocellum нь σI (SigI) хэмээх өвөрмөц сигма хүчин зүйлийг агуулдаг бөгөөд энэ нь σ70 бүлгийн бусад сигма хүчин зүйлээс ялгаатай.

C. thermocellum дахь SigI хүчин зүйл нь дэмжигчдийг хэрхэн танихыг ойлгохын тулд судлаачид SigI, RNAP болон промотор ДНХ-ийн гурвалсан цогцолборыг бүтээжээ. Cryo-EM технологийг ашиглан тэд C. thermocellum σI хоёр комплекс болох SigI1 ба SigI6-аас үүссэн РНХ полимераз-сигма-промотер нээлттэй цогцолборуудын (RPo цогцолбор) бүтцийг тодорхойлсон.

Судлаачид эдгээр бүтцийг бусад транскрипцийн цогцолборуудтай харьцуулж үзэхэд SigI нь σ70 гэр бүлийн σ хүчин зүйлсийн дунд тодорхой дэмжигчийг таних механизмыг харуулдаг болохыг тогтоожээ. SigI (SigIC)-ийн C-терминал домэйн нь спираль-эргэлтийн мушгиа хээгээр дамжуулан дэмжигчийн -35 элементийг таньдаг. SigIC нь мөн -35 элементийн ДНХ-ийн жижиг ховилтой харилцан үйлчилж, түүнийг таних өвөрмөц горимд хувь нэмэр оруулдаг.

SigI-ийн N-терминал домэйн (SigIN) нь дэмжигчийн -10 элементийг таньж, уураг-ДНХ-ийн өргөн хүрээний харилцан үйлчлэлийг үүсгэдэг. Эдгээр харилцан үйлчлэл нь промоторын үйл ажиллагаанд нөлөөлж, целлюлозын генийн SigI-аас хамааралтай промотеруудын транскрипцийн хүчийг тодорхойлдог.

Энэхүү нээлт нь C. thermocellum нь целлюлазын генийн илэрхийлэлийг хэрхэн зохицуулж, бичил биетний транскрипцийн зохицуулалтын олон талт байдлын талаархи ойлголтыг өгдөг. Олдворууд нь целлюлозыг өөрчлөх, ашиглах боломжит хэрэглээтэй байдаг.

