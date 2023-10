Дэвшилтэт цөмийн реакторын хайлсан давс дахь электронуудын зан төлөвийг ойлгох

By

Эрчим хүчний тэнхимийн Оак Риджийн үндэсний лаборатори болон Айовагийн их сургуулийн судлаачид дэвшилтэт цөмийн реактор дахь электронууд хайлсан давстай хэрхэн харьцдагийг ойлгоход ихээхэн ахиц дэвшил гаргасан. Илүүдэл электроныг хайлсан цайрын хлоридын давсанд оруулахыг тооцоолсон загварчлалаар эрдэмтэд электрон авч болох гурван төлөвийг тодорхойлж чадсан.

Эхний хувилбарт электрон хоёр цайрын ионоос бүрдэх молекулын радикалын нэг хэсэг болно. Хоёрдахь хувилбарт электрон нэг цайрын ион дээр нутагшдаг. Гурав дахь хувилбарт электрон делокализаци хийж, олон тооны давсны ионууд дээр сарнисан байдлаар тархдаг. Эдгээр олдворууд нь давстай түлшээр ажилладаг реакторуудын гүйцэтгэлд цацрагийн нөлөөллийг урьдчилан таамаглахад маш чухал юм.

Хайлсан давсны реакторыг ирээдүйн атомын цахилгаан станцуудын боломжит загвар гэж үзэж байна. Тиймээс хайлсан давс өндөр цацрагт хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэгийг ойлгох нь хамгийн чухал юм. Судлаачид хайлсан давсыг бүрдүүлдэг ионуудтай харьцах электронуудын зан төлөвийг тодруулахыг зорьсон.

Энэхүү судалгаа нь бүх асуултад хариулж чадахгүй ч электрон ба хайлсан давсны харилцан үйлчлэлийн талаархи цаашдын судалгаанд чухал эхлэл болж өгдөг. Богино хугацаанд электроноор үүсгэгдсэн гурван төрлийн тодорхойлогдсон зүйл нь удаан хугацааны туршид илүү нарийн төвөгтэй зүйл үүсгэх урвалд орж болзошгүй гэж судлаачид үзэж байна.

“Өндөр температурт хайлсан давс илүүдэл электронтой урвалд ордог уу? Case of ZnCl2” номыг The Journal of Physical Chemistry B сэтгүүлд нийтэлсэн. Энэ нь ACS редакторуудын сонголтоор сонгогдсон нь олон нийтийн сонирхлыг татахуйц боломжтойг харуулж байна.

Энэхүү судалгааг Брукхавены үндэсний лаборатори удирддаг ТМБ-ын "Энерги хилийн судалгааны төв" (MSEE EFRC) -ийн "Онцгой орчинд хайлсан давс"-ын нэг хэсэг болгон хийсэн. Судалгааны баг бусад давсны системд цацрагийн нөлөөг үргэлжлүүлэн судлахаар төлөвлөж байна. Тэдний тооцооллын судалгааг Оак Риджийн үндэсний лабораторийн шинжлэх ухааны тооцоолол ба мэдээллийн орчин, Лоуренс Беркли үндэсний лабораторийн Үндэсний эрчим хүчний судалгааны шинжлэх ухааны тооцооллын төв зэрэг ТМБ-ын хэрэглэгчийн байгууламжид хийсэн.

Хайлсан давс дахь электронуудын үйл ажиллагааг ойлгох нь хайлсан давсны реакторыг хөгжүүлэхэд маш чухал юм. Энэ нь ирээдүйн цөмийн эрчим хүч үйлдвэрлэх ирээдүйтэй хувилбар гэж үзэж буй эдгээр реакторуудын аюулгүй байдал, үр ашгийг хангахад тусалдаг.

– Лоуренс Бернард, ORNL