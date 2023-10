Шинэ загвар нь хилийн бүс нутгуудаас үүдэлтэй синхрон Cilia хөдөлгөөнийг харуулж байна

MPI-DS-ийн эрдэмтдийн хийсэн саяхны судалгаагаар хөлбөмбөгийн цэнгэлдэх хүрээлэнд цугларсан хүмүүс, зуун настны хөл, бидний уушгинд байгаа цилиа зэрэг янз бүрийн системүүдийн нийтлэг зохион байгуулалтын хэв маягийг олж илрүүлсэн.

Цирцгийг цохих зохицуулалт нь тэдний синхрон хөдөлгөөнд зайлшгүй шаардлагатай. Хөлбөмбөгийн хөгжөөн дэмжигчдийн нэгдмэл үйлдлүүд эсвэл зуун хөлтний хөлийг хянадаг төв мэдрэлийн системээс ялгаатай нь цилиа нь төвлөрсөн хяналтын системгүй байдаг. Гэсэн хэдий ч тэд синхрончлолд хүрэхийн тулд харилцан хамааралгүй харилцан үйлчлэл, хилийн бүс нутгийн нөлөөнд тулгуурладаг.

Судлаачид хилийн бүс нутгуудын цилиаг зохицуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг онцлон тэмдэглэв. Цирцгийг хамт цохихдоо нэг талдаа хөршийнхөө өмнө бага зэрэг цохиж, нөгөө талдаа хөршийнхөө хойноос бага зэрэг цохиж синхрончлол хийж, долгион шиг хээ үүсгэнэ. Энэхүү синхрончлолыг хилийн бүс нутгаас эхлүүлж, цилиаг тойрсон шингэнээр хөнгөвчилдөг.

Сонирхолтой нь, ойр орчмын цилиа нь бие биендээ ижил хүч өгдөггүй. Тэдний байрлалаас хамааран цилиум нь эсрэгээрээ хөршөөсөө илүү их өртдөг. Энэ үзэгдэл, ялангуяа нягт бөөгнөрөлтэй цилиа системүүд нь долгион үүсгэдэг чиглэсэн, харилцан хамааралгүй хэв маягт хүргэдэг.

Хил орчмын бүсүүд нь зүрхний аппаратын үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд бусад цилиаг шаталсан хэлбэрээр татдаг. Энэхүү ажиглалт нь хил хязгаар нь дэг журмыг алдагдуулдаг гэж үзсэн өмнөх загваруудыг сорьсон юм.

Энэхүү шинэ загвар нь амьд материйн бие даасан зохион байгуулалтын талаархи ойлголтыг санал болгож, синхрончлолын механизмыг ойлгоход гадаргуугийн шинж чанаруудын ач холбогдлыг онцолж өгдөг. Судалгааны үр дүн нь бичил болон макроскопийн хэмжүүрүүдийн хоорондын ялгааг арилгаж, зохион байгуулалтын зарчмуудын гайхалтай ижил төстэй байдлыг харуулж байна.

Ерөнхийдөө энэхүү судалгаа нь цилиагийн зохицуулалттай цохилтын хэв маяг, тэдгээрийн синхрончлол хөдөлгөөнийг жолоодоход хилийн бүс нутгуудын гүйцэтгэсэн үүргийн талаар тодруулав.

Эх сурвалж:

– David J. Hickey et al, Nonreciprocal interactions allows to fast cilum synchronization in finite system, Proceedings of National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120

– Ишлэл: Шинэ загвар нь хилийн бүс нутгуудын синхрончлогдсон цилий хөдөлгөөнийг дүрсэлсэн (2023, 29-р сарын 29) 2023 оны XNUMX-р сарын XNUMX-нд Phys.org сайтаас авсан.