Сансрын эрин үе дэлхийн агаар мандалд тэмдэгээ үлдээж байна

"Proceedings of the National Academy of Sciences" сэтгүүлд саяхан нийтлэгдсэн судалгаагаар сансрын эрин үе дэлхийн агаар мандалд нөлөөлж байгааг харуулжээ. Судлаачид сансрын хөлөг, хиймэл дагуул хөөргөх, буцах тоо нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор агаар мандалд их хэмжээний аэрозоль агуулагдаж байгааг илрүүлжээ. Металл байгаа нь атмосферийн химид өөрчлөлт оруулж, озоны давхарга болон уур амьсгалд нөлөөлж болзошгүй юм.

Далай, агаар мандлын үндэсний газрын Дэн Мерфигээр ахлуулсан судалгааны баг сансрын хөлгийн хайлшийн хайлштай таарч тохирох харьцаатай 20 гаруй элементийг илрүүлжээ. Лити, хөнгөн цагаан, зэс, хар тугалга зэрэг зарим металлын масс сансрын хөлөг рүү буцаж ирэхэд байгалийн сансрын тоосонд агуулагдах эдгээр металлын агууламжаас хамаагүй их байгааг тэд ажиглав. Гайхалтай нь озоны давхаргыг хамгаалах, хамгаалахад тусалдаг том хүхрийн хүчлийн бараг 10% нь хөнгөн цагаан болон сансрын хөлгийн бусад металлыг агуулдаг.

Эрдэмтдийн тооцоолсноор 2030 он гэхэд 50,000 гаруй хиймэл дагуул тойрог замд хүрч магадгүй юм. Энэ нь ойрын хэдэн арван жилд стратосферийн хүхрийн хүчлийн хэсгүүдийн тал хувь нь дахин орж ирсэн металлыг агуулж болзошгүй гэсэн үг юм. Үүний агаар мандал, озоны давхарга, дэлхий дээрх амьдралд үзүүлэх нөлөө нь одоог хүртэл тодорхойгүй байна.

Стратосферийг судлах нь хүн төрөлхтөн амьдардаггүй бүс нутаг тул маш хэцүү байдаг. Зөвхөн хамгийн өндөр нислэгүүд энэ бүс нутагт богино хугацаанд ордог. Гэсэн хэдий ч НАСА-гийн Агаар дахь шинжлэх ухааны хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон эрдэмтэд давхрага мандлын дээж цуглуулахад судалгааны онгоц ашигладаг. Дээж авсан агаарыг цэвэр, эвдрэлгүй байлгахын тулд багажуудыг хамрын конусанд бэхэлсэн.

Стратосфер нь агаар мандлын тогтвортой, тайван мэт санагдах давхарга юм. Энэ нь мөн дэлхий дээрх амьдралыг хортой хэт ягаан туяанаас хамгаалах чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох озоны давхаргын гэр юм. Сүүлийн хэдэн арван жилийн хугацаанд озоны давхаргад аюул заналхийлж байсан ч түүнийг засах, нөхөн сэргээх чиглэлээр дэлхий нийтээр нэгдсэн хүчин чармайлт гаргасаар ирсэн.

Сансрын хөөргөх болон буцах тоо нэмэгдэж байгаа нь давхрага мандалд илүү их металл оруулах үүрэгтэй. Пуужин хөөргөж, хиймэл дагуулуудыг байрлуулах үед тэдгээр нь эрдэмтдийн ойлгохыг хичээж байгаа байдлаар агаар мандалд нөлөөлөх чадвартай металл хэсгүүдийн ул мөр үлдээдэг.

Дүгнэж хэлэхэд, энэхүү судалгаа нь дэлхийн агаар мандалд сансрын эриний үр дагаврыг яг таг тодорхойлохын тулд нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай байгааг харуулж байна. Сансрын хөлөг болон хиймэл дагуулаас металлын агууламж нэмэгдэж байгаа нь уур амьсгал, озоны давхарга болон манай гаригийн амьдрах чадварт сөргөөр нөлөөлж болзошгүйг илтгэж байна.

