Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр: Молекулын хөдөлгөөнөөс цахилгаан цуглуулах

Эрдэмтэд молекулуудын хөдөлгөөнийг ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх ирээдүйтэй шинэ аргыг нээлээ. Долгионы энергийн технологи нь эрчим хүч үйлдвэрлэх үр дүнтэй эх үүсвэр болох нь аль хэдийн батлагдсан ч одоо судлаачид амарч байгаа молекулууд ч гэсэн ашиглах боломжтой байгалийн энергитэй болохыг олж мэдсэн.

APL Materials сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтлэлд судлаачид шингэн дэх молекулуудын байгалийн хөдөлгөөнөөс энергийг авдаг молекулын энерги цуглуулах төхөөрөмжийг туршиж үзсэн байна. Судлаачид пьезоэлектрик материалын нано массивыг шингэнд живүүлснээр шингэний хөдөлгөөнийг тогтвортой цахилгаан гүйдэл болгон хувиргаж чаджээ. Энэхүү нээлт нь дэлхий дээрх асар их хэмжээний агаар, шингэнийг тооцвол ихээхэн хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой юм.

Энэхүү төхөөрөмж нь пьезоэлектрик материал болох цайрын ислийг ашигладаг бөгөөд энэ нь хөдөлгөөнийг мэдрэх үед цахилгаан потенциал үүсгэдэг. Судлаачид цайрын оксидын судлын хөдөлгөөнийг далайд даллаж буй замагтай харьцуулжээ. Энэ төхөөрөмжийн давуу тал нь гадны ямар нэгэн хүчинд тулгуурладаггүй, тоглоомыг өөрчлөх цэвэр эрчим хүчний эх үүсвэр болж өгдөг. Шингэний молекулын дулааны хөдөлгөөнөөр дамжуулан цахилгаан энерги үүсгэх боломжийг нээж өгдөг бөгөөд энэ нь уламжлалт механик хөдөлгөөнөөс үндсэндээ ялгаатай юм.

Энэ технологийн хэрэглээ асар их. Үүнийг суулгац хийх боломжтой эмнэлгийн төхөөрөмж гэх мэт нано технологийг эрчим хүчээр хангахад ашиглаж болно. Мөн төхөөрөмжийг киловаттын хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэх бүрэн хэмжээний генератор хүртэл өргөжүүлж болно. Судлаачид янз бүрийн шингэн, өндөр хүчин чадалтай пьезоэлектрик материал, төхөөрөмжийн шинэ архитектурыг турших замаар төхөөрөмжийн эрчим хүчний нягтралыг сайжруулахаар аль хэдийн ажиллаж байна.

Энэхүү шинэлэг судалгаа нь салхи, усан цахилгаан, нарны эрчим хүч гэх мэт ердийн гадаад эх үүсвэрээс хамааралгүй цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх гайхалтай боломжийг олгодог. Молекулуудын төрөлхийн энергийг ашиглах чадвар нь ирээдүйд тогтвортой, цэвэр эрчим хүчний шийдлүүдийн шинэ боломжийг нээж өгдөг.

Эх сурвалж:

– APL материал – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, AIP-ийн хэвлэл мэдээллийн ажилтан [имэйлээр хамгаалагдсан]

– Зохиогчийн харьяалал: East Eight Energy Co. Ltd.; Нанкай их сургууль