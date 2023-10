Шинэлэг гель дэвсгэр ашиглан дасгалын булчингийн өсөлтөд үзүүлэх механик нөлөөг судлав.

By

Дасгал хийх нь бидний биед маш их ашиг тустай байдаг ба булчингаа чангалж, чангаруулдаг. Гэсэн хэдий ч энэ үйл явцын яг механизм нь нууц хэвээр байна. Массачусетсийн Технологийн Технологийн Их Сургуулийн судлаачид дасгалын цэвэр механик нөлөөг микроскопийн түвшинд судлах боломжийг олгодог гидрогелээр хийсэн өвөрмөц дасгалын дэвсгэр бүтээжээ.

Дөрөвний нэгтэй ижил хэмжээтэй гель дэвсгэр нь жижиг соронзон хэсгүүдийг агуулдаг. Эдгээр тоосонцорыг зөөхөд дэвсгэр доор байгаа гадны соронзыг ашигласнаар гель нь дасгал хийх явцад булчинд үзүүлэх хүчийг дуурайлган чичиргээт дэвсгэр шиг ганхаж болно. Гель дээр булчингийн эсүүд ургадаг бөгөөд судлаачид соронзон чичиргээнээс үүссэн механик дасгалд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхийг ажигладаг.

Тогтвортой механик дасгалууд нь булчингийн утаснууд хоорондоо уялдаатай чиглэлд ургахад хүргэдэг болохыг эхний дүгнэлтүүд харуулж байна. Эдгээр зэрэгцсэн, дасгал хийсэн утаснууд нь хамтдаа агших чадвартай. Энэ нь гель нь булчингийн утаснуудын өсөлтийг удирдан чиглүүлэхэд ашиглагдаж, хатуу, үйл ажиллагаатай булчингийн зохион байгуулалттай хуудсыг бий болгоход хүргэж болзошгүйг харуулж байна. Ийм булчинг зөөлөн роботуудад эсвэл гэмтсэн эдийг нөхөн сэргээхэд ашиглаж болно.

MIT-ийн доктор Риту Раман энэхүү шинэ платформ нь гэмтлийн дараа булчинг нөхөн сэргээх эсвэл хөгшрөлтийн үр нөлөөг бууруулахад тусална гэж найдаж байна. Янз бүрийн механик хүч, ялангуяа дасгал хөдөлгөөн нь эсийн түвшинд булчингийн эдэд хэрхэн нөлөөлдөгийг илүү сайн ойлгосноор судлаачид хөдөлгөөний эмгэгтэй хүмүүсийн хөдөлгөөнийг сэргээж, уян хатан робот бүтээх шинэлэг аргыг боловсруулж чадна.

'MagMA' (Соронзон матрицын идэвхжүүлэлт) гэж нэрлэгддэг гель дэвсгэр нь булчингийн утаснуудыг хэлбэржүүлж, дасгал хийхэд үзүүлэх хариу урвалыг судлах инвазив бус аргыг өгдөг. Судлаачид энэхүү шинэлэг гелийг бусад эсийн төрлүүд болон тэдгээрийн механик өдөөлтөд үзүүлэх хариу үйлдлийг судлахад ашиглахаар төлөвлөж байна.

Энэхүү судалгаа нь булчингийн эсийг ганхсан гель дэвсгэр ашиглан өсөлтийг нь уялдуулах, зохицуулах шинэ аргыг танилцуулж байна. Энэ нь булчингийн эдийн инженерчлэлийг ахиулж, эсийн үйл ажиллагаанд механик хүчний нөлөөллийн талаарх бидний ойлголтыг гүнзгийрүүлэх боломжтой юм.

