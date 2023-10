Хиймэл оюун ухаантай инженерийн биологийн ирээдүйг бүрдүүлэхэд инновацийн зуучлагчдын гүйцэтгэх үүргийг судлах нь

By

AMBS-ийн дэргэдэх Манчестерийн Инновацийн Судалгааны Хүрээлэнгийн (MIoIR) судлаачид саяхан “Дижитал технологи, тогтвортой байдал, засаглалын нэгдэл дэх инновацийн зуучлагчид: AI-ийг идэвхжүүлсэн инженерийн биологийн жишээ судалгаа” гэсэн судалгааг хийжээ. шинэлэг экосистемд нөлөөлөх инновацийн зуучлагчдын.

Энэхүү судалгаа нь хиймэл оюун ухаантай инженерийн биологийн (AI-EB) шинээр гарч ирж буй салбар болон дижитал эрин үеийн үр дагаварт анхаарлаа хандуулдаг. Технологийн нэгдэл нь зөвхөн шинжлэх ухааны асуудал төдийгүй ёс зүй, нийгэм, эдийн засгийн асуудлуудыг бий болгодог. Эдгээр нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд судлаачид AI-EB-ийн инновацийн салбарт гүнзгий оролцсон янз бүрийн оролцогч талуудтай хамтран ажилласан.

Энэхүү судалгааны гол цөм нь инновацийн экосистемийн гол тоглогчид болох инновацийн зуучлагчид эдийн засгийн зорилтуудын зэрэгцээ нийгэм, байгаль орчны зорилтуудыг хэрхэн авч үзэж байгаа талаарх судалгаа юм. Хариуцлагатай инновацийн удирдамж нь энэхүү тэнцвэрийг дэмжиж байгаа хэдий ч судалгааны үр дүнд инженерийн биологийн салбарт инновацийн зуучлагчид уламжлалт цар хүрээг нэмэгдүүлэх, арилжаалах аргуудыг эрэмбэлэх хандлагатай байгааг харуулж байна.

Энэхүү судалгаа нь AI-EB домэйны хүрээнд инновацийн зуучлагчдыг хөгжүүлэх, судалгааны менежментэд чухал нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Энэхүү шинээр гарч ирж буй технологийн чадавхийг бүрэн ашиглахад AI-EB-ийн нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзэх цогц арга барилыг арилжааны болгохоос гадна маш чухал гэж зохиогчид үзэж байна.

Энэхүү судалгаа нь хиймэл оюун ухаантай инженерийн биологийн ирээдүйг тодорхойлоход инновацийн зуучлагчдын ач холбогдлыг тодруулсан. Энэхүү хувиргах технологийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны хүчин зүйлсийг тэнцвэржүүлсэн ухамсартай арга барил хэрэгтэйг онцолжээ.

Эх сурвалж: Claire Holland et al, Innovation intermediars in convergence of дижитал технологи, тогтвортой байдал, засаглал: AI-ийг идэвхжүүлсэн инженерийн биологийн жишээ судалгаа, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Манчестерийн их сургууль)