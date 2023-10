Мэдрэлийн болон дархлааны тогтолцооны хоорондох нарийн төвөгтэй бүжиг: Мэдрэлийн дархлааны тэнхлэгээс олж авсан ойлголтууд

By

Мэдрэлийн болон дархлааны систем нь бие биенээсээ ялгаатай хэдий ч бие биенээсээ хамааралтай нарийн төвөгтэй харилцаатай байдаг. Мэдрэлийн дархлааны тэнхлэг гэж нэрлэгддэг хоёр системийн хоорондох энэхүү нарийн төвөгтэй бүжиг нь тархи, арьс, ходоод гэдэсний замын янз бүрийн физиологийн процессыг зохицуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр системийн эс хоорондын холбоо нь Харвардын Анагаах Ухааны Сургуулийн иммунобиологич Исаак Чиу зэрэг эрдэмтдийн сонирхлыг татсан.

Чиугийн судалгаа нь мэдрэлийн доройтол, арьсны бактерийн халдвар, менингит, боом, колит зэрэг бичил биетний халдварын хүрээнд Т эс, микроглиа, бактерийн хоорондын нарийн төвөгтэй харилцан үйлчлэлийг илрүүлэхэд чиглэв. Түүний олдворууд нь өвдөлт, үрэвслийн шинэ механизмуудыг тодруулж, эдгээр үйл явцад мэдрэлийн эсүүд, дархлааны эсүүд, микробуудын үүргийг харуулсан.

Биеийн аюулыг мэдрэх үндсэн чадвар болох өвдөлт нь дархлааны системтэй нягт холбоотой байдаг. Өвдөлтийг зуучлах үүрэгтэй ноцицепторын мэдрэлийн эсүүд нь хоёр чиглэлтэй хөндлөн огтлолын тусламжтайгаар дархлааны эсүүдтэй харилцан үйлчилдэг. Дархлааны эсүүд нь мэдрэлд шууд нөлөөлж, өвдөлтийг илүү мэдрэмтгий болгодог бодисыг үүсгэдэг. Хариуд нь носицепторууд нь дархлааны эсүүд мэдэрдэг нейропептидүүдийг хадгалдаг бөгөөд энэ нь тэдний зан төлөвт нөлөөлдөг.

Чиугийн судалгааны баг кальцитонин гентэй холбоотой пептид (CGRP) зэрэг нейропептидууд ба тэдгээрийн дархлааны эсүүд, ялангуяа макрофаг, нейтрофил, моноцит, Т эс, В эсүүдтэй харилцан үйлчлэлд анхаарлаа хандуулсан. Эдгээр нейропептид ба дархлааны эсийн рецепторуудын хоорондын харилцан үйлчлэл нь цитокины үйлдвэрлэл, макрофаг туйлшрал, нейтрофилын элсэлт, Т эсийн хариу урвалд нөлөөлж болохыг олж мэдсэн. Эдгээр нейропептидууд нь дархлааг зохицуулах хүчтэй үүрэг гүйцэтгэдэг.

Чиугийн баг бичил биетний халдварын хүрээнд өвдөлтийн утаснуудыг бактери хэрхэн булааж болох талаар гайхалтай ойлголтыг олж нээсэн. Жишээлбэл, Streptococcus pneumoniae болон Streptococcus agalactiae-ийн улмаас үүссэн менингитийн үед эдгээр эмгэг төрүүлэгчид пневмолизин хэмээх нүх сүв үүсгэгч хорт бодисоор дамжуулан ноцицепторын мэдрэлийн эсийг идэвхжүүлдэг. Энэхүү идэвхжүүлэлт нь CGRP-ийн үйлдвэрлэлд хүргэдэг бөгөөд энэ нь эргээд макрофагуудын хамгаалалтын цитокинуудын нийлэгжилтийг дарангуйлж, нянгийн амьд үлдэж, тархинд илүү амархан нэвтэрч орох боломжийг олгодог.

Чиу болон түүний баг судалгааныхаа үр дүнд амьтдын загварт мэдрэлийн дархлааны тэнхлэгийг удирдаж, менингит гэх мэт нянгийн халдвартай тэмцэх дархлааны системийг сайжруулж чаджээ. Тодорхой молекулын харилцан үйлчлэлд чиглэж, in vivo болон in vitro аргыг ашигласнаар тэд мэдрэлийн эсүүд, дархлааны эсүүд болон микробуудын хоорондын цогц харилцан үйлчлэлийн талаар ойлголттой болсон.

Энэхүү судалгаа нь эмчилгээний стратегид чухал ач холбогдолтой юм. CGRP-ийг хаах зэрэг өвдөлтийн замыг чиглүүлснээр халдварын эсрэг дархлааны хариу урвалыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Нейро-дархлааны тэнхлэгийг ойлгох нь янз бүрийн өвчин, халдварыг эмчлэх цоо шинэ боломжуудыг нээж өгдөг.

