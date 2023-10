Хуберт Ривз: Астрофизикч, шинжлэх ухааны холбооч

By

Саяхан 91 насандаа таалал төгссөн Канад-Францын астрофизикч Хуберт Ривз бол нэр хүндтэй эрдэмтэн төдийгүй шинжлэх ухааны нэрт төлөөлөгч байсан юм. 1932 онд Монреальд төрсөн Ривз залуу насандаа одон орон судлалд дурлаж, байгалийн ертөнцийг судалж, одон орон судлаачийн хувиар оддыг судалж байжээ. Сансар огторгуйд дурласан сэтгэл нь түүнийг астрофизикийн чиглэлээр карьер хөөж, эцэст нь Корнелийн их сургуульд докторын зэрэг хамгаалж, НАСА-гийн сансрын хөтөлбөрийн зөвлөх болсон юм.

Ривз шинжлэх ухааны нарийн төвөгтэй ойлголтуудыг олон нийтэд тайлбарлах чадвараараа алдартай байсан бөгөөд тэрээр шинжлэх ухаан, орчлон ертөнцийг хайрлах хайраа илүү өргөн хүрээнийхэнтэй хуваалцахыг хүссэн. 1981 онд тэрээр "Patience dans l'Azur" (Аниргүй байдлын атомууд: Сансар огторгуйн боловсролын хайгуул) номоо хэвлүүлсэн нь Францад бестселлер болж, дэлхийн 25 хэлээр орчуулагджээ. Энэхүү ном нь астрофизикийг баатарлаг тууль болгон хувиргах чадвараараа магтаал хүртэж, Ривзийн нэр хүндийг шинжлэх ухааны чадварлаг дамжуулагчийн хувьд бататгасан юм.

Карьерынхаа туршид Ривз 40 гаруй ном, түүний дотор хүүхдүүдэд зориулсан хэд хэдэн ном бичсэн. Тэрээр Францын телевизээр танил царай болж, уран зохиолын алдартай ток шоунд оролцож, зэрлэг цагаан үс, гялалзсан нүд, Квебек аялгагаараа үзэгчдийг байлдан дагуулж байв. Түүний сэтгэл татам, сэтгэл татам зан чанар нь түүнийг франц хэлээр ярьдаг ертөнцөд эрэлттэй илтгэгч болгож, улмаар Карл Сагантай дүйцэхүйц франц хүн гэгдэх болсон.

Ривз бол шинжлэх ухааныг дамжуулагч төдийгүй байгаль орчны тэргүүлэх мэргэжилтэн байв. Тэрээр байгалийг хамгаалахыг чин сэтгэлээсээ сурталчилж, хүн төрөлхтөнд өөрийгөө сүйрүүлэх аюулын талаар анхааруулсан. Тэрээр хүн бол сонгогдсон төрөл зүйл биш бөгөөд бид амьд үлдэхийн тулд өөрсдийн үйлдлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх ёстой гэж тэр үзсэн.

Хуберт Ривзийн астрофизик, шинжлэх ухааны харилцааны салбарт оруулсан хувь нэмэр нь удаан хугацааны туршид нөлөөлсөн. Шинжлэх ухааны мэдлэг болон олон нийтийн хоорондын ялгааг арилгах түүний чадвар нь тоо томшгүй олон хүмүүсийг орчлон ертөнцийн нууцыг тунгаан бодож, байгалийн ертөнцийг хайрлан хамгаалах, хамгаалахад түлхэц өгсөн юм.

