Шинэ боломжууд: Астероидоос үнэт металл олборлох

Ашиглагдаагүй нөөцийг судлах

Цэвэр эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ өсөхийн хэрээр батерей, нарны хавтан, салхин тээрмийн эд анги зэрэг орчин үеийн технологид хэрэглэгддэг үнэт металлын хэрэгцээ улам бүр чухал болж байна. Өртөг нэмэгдэж, бохирдол, экосистемийн эвдрэл зэргээс шалтгаалан хуурай газрын уул уурхайн уламжлалт аргуудыг шүүмжилж байна. Гэсэн хэдий ч шинэ хил гарч ирж байна - астероидуудаас үнэт металл олборлох.

Потенциалыг нээх

Proceedings of the National Academy of Sciences сэтгүүлд саяхан нийтлэгдсэн эдийн засгийн хоёр үнэлгээ нь сансрын олборлолтын боломжийг онцолж байна. Төрөл бүрийн байгууллагын эдийн засагчид астероид олборлохтой холбоотой бэрхшээл, боломжуудыг тодорхойлсон. Сансрын ашиглалтыг зохицуулах бодлого, судалгаа, хөгжүүлэлтийн зардал нь эдийн засгийн өсөлтөд сансрын үйл ажиллагааг ашиглахад саад болж буй гол бэрхшээл юм. Компаниуд мэдлэг түгээхээс илүү ашигт ажиллагааг чухалчлах хандлагатай байдаг нь ахиц дэвшлийг хязгаарлахад хүргэдэг.

Саад бэрхшээлийг даван туулах

Цаашилбал, Сансар огторгуйн гэрээнд заасан хязгаарлалтууд нь нэмэлт сорилтуудыг үүсгэдэг. Энэхүү олон улсын гэрээ нь компаниудыг дэлхийн эргэн тойронд тойрог замын тодорхой орон зайг өмчлөх эрхээ зарлахыг хориглож, улмаар сансрын хог хаягдал, сансрын хог хаягдлын тархалт зэрэг асуудлуудыг бий болгодог. Эдгээр дэлхийн эрсдэлийг шийдвэрлэхэд хамтын ажиллагаа, олон улсын зохицуулалт маш чухал юм.

Тогтвортой байдал ба эдийн засгийн өсөлт

Нөгөөтэйгүүр, Колорадогийн Уурхайн Сургууль болон Олон Улсын Валютын Сангийн судлаачид сансарт уул уурхайн олборлолт дэлхийн тогтвортой өсөлтөд хэрхэн хувь нэмэр оруулж болохыг судалжээ. Тэдний үнэлгээнд судалгаа, хөгжүүлэлт, пуужингийн дизайн, бүтээн байгуулалт, астероидуудаас металл олборлоход шаардлагатай тоног төхөөрөмж зэрэгтэй холбоотой зардлыг тооцсон.

Баялгийн нөөц

Астероидууд нь металл, материалын эрдэнэсийн сан юм. Эдгээр селестиел биетүүд нь дэгдэмхий бодисоор баялаг биетүүдээс эхлээд алт, мөнгө, цагаан алт, төмөр, никель зэрэг ховор металлын өндөр агууламжтай метал бие хүртэл янз бүрийн бүтэцтэй байдаг. Зарим астероидууд нь цагаан алтаар баялаг ордуудыг агуулж болох бөгөөд энэ нь хуурай газрын уурхайнуудаас хамаагүй их байдаг. Энэхүү үнэ цэнэтэй боломж нь сансрын олборлолтод ихээхэн анхаарал хандуулсан.

Саад бэрхшээлийг бууруулах

Сансарт нэвтрэх зардал буурч байгаа нь сансрын олборлолтын сонирхлыг нэмэгдүүлж байна. Дахин ашиглах боломжтой пуужин, илүү их тооцоолох хүчин чадал зэрэг технологийн дэвшил нь хөөргөх үнийг бууруулж, сансрын үйл ажиллагаанд арилжааны оролцоог нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн. Blue Origin, SpaceX зэрэг хувийн компаниуд пуужин хөөргөх зардлыг амжилттай бууруулж, астероид эсвэл сарыг олборлох үзэл баримтлалыг илүү боломжтой болгожээ.

тусламж

Яагаад сансрын олборлолтыг уламжлалт уурхайн аргуудаас өөр арга гэж үздэг вэ?

Уламжлалт хуурай газрын уурхайн аргууд нь өртөг нэмэгдэх, бохирдол, экосистемийн эвдрэл зэрэг сорилтуудтай тулгардаг. Сансрын олборлолт нь астероидуудаас олддог баялаг нөөцийг ашиглах замаар өөр хувилбарыг санал болгодог.

Сансрын олборлолттой холбоотой ямар бэрхшээл тулгардаг вэ?

Сансрын олборлолт нь судалгаа, хөгжүүлэлтийн зардал, сансрын ашиглалтыг зохицуулах бодлого, Сансар огторгуйн гэрээнд заасан хязгаарлалт зэрэг саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Эдгээр сорилтыг шийдвэрлэхэд хамтын ажиллагаа, олон улсын зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай.

Астероидуудаас ямар төрлийн үнэт металл байж болох вэ?

Астероидууд нь алт, мөнгө, цагаан алт, төмөр, никель зэрэг олон төрлийн металлыг агуулдаг. Түүнчлэн зарим астероидууд нь родий, рутений, палладий, осми, иридиум, цагаан алт зэрэг цагаан алтны бүлгийн металлын өндөр агууламжтай байж болно.

Сансрын хүртээмжийн зардлыг хэрхэн бууруулж байна вэ?

Дахин ашиглах боломжтой пуужин, илүү их тооцоолох хүчин чадал зэрэг технологийн дэвшил нь сансарт нэвтрэх зардлыг эрс багасгасан. Blue Origin, SpaceX зэрэг хувийн компаниуд сансрын олборлолтыг эдийн засгийн хувьд ашигтай болгоход гол үүрэг гүйцэтгэсэн.