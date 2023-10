Орчлон ертөнц дэх объектуудыг цогцоор нь харах

Австралийн Үндэсний Их Сургуулийн (ANU) судлаачид орчлон ертөнцийн түүхийн талаарх хамгийн өргөн хүрээний үзэл бодлыг боловсруулжээ. Удирдагч зохиолч, Хүндэт дэд профессор Чарли Лайнвивер тэдний зорилго бол орчлон ертөнцийн бүх объектын гарал үүслийг ойлгох явдал байсан гэж тайлбарлав. Тэд их тэсрэлтийн дараа орчлон ертөнц тэлж, хөргөхөд протон, атом, гариг, од, галактик зэрэг биетүүд халуун дэвсгэрээс нягтардаг гэж дүгнэжээ.

Энэ үйл явцыг харуулахын тулд судлаачид хоёр схемийг бүтээжээ. Эхний зурагт орчлон ертөнц тэлж, хөргөх үед температур, нягтралыг харуулсан. Хоёр дахь зураг нь орчлон ертөнцийн бүх объектын масс, хэмжээг харуулдаг. Энэхүү иж бүрэн диаграм нь орчлон ертөнц дэх объектуудыг дүрслэн харуулах боломжийг олгодог.

Судалгааны явцад талбайн хил хязгаар, тэдгээрийн цаана юу байгаа талаар чухал асуултууд гарч ирдэг. Объектууд хар нүхнээс илүү нягтралтай байх боломжгүй эсвэл квант механик нь тэдний мөн чанарыг ганц бие биет болгон бүдгэрүүлэхэд маш жижиг байх боломжгүй тул зураглалын зарим бүс нутгийг "хориотой" гэж үздэг. Судлаачдын таамаглаж буйгаар орчлон ертөнц хязгааргүй нягт, температурын таамаглалын цэг болох цорын ганц зүйл биш харин агшин зуур буюу тодорхой хэмжээ, масстай биет хэлбэрээр эхэлсэн байж магадгүй юм.

Зохиолын хамгийн том төгсгөлд, хэрэв ажиглагдаж болох орчлон ертөнцөөс цааш бүрэн вакуум байгаа бол манай орчлон том, нягтрал багатай хар нүхтэй төстэй байх болно гэдгийг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч судлаачид энэ нь тийм биш гэж үзэх хангалттай үндэслэлтэй.

Энэхүү цоо шинэ судалгаа нь орчлон ертөнцийн биетүүдийн талаарх шинэ ойлголтыг өгч, орчлон ертөнцийн гарал үүслийн талаархи шинэ ойлголтыг санал болгодог. Судалгааг American Journal of Physics сэтгүүлд нийтэлжээ.

Эх сурвалж:

