Эртний Ромын шилний талаархи шинэ ойлголтууд нь фотоник талстуудын боломжуудыг илрүүлдэг

Эрдэмтэд эртний Ромын хэд хэдэн археологийн болон барилгын дурсгалт газруудаас гайхалтай нээлт хийжээ. Олон зууны турш газар доор булагдсан эртний Ромын шилэн савны хэлтэрхий орчин үеийн технологийн өвөрмөц чадамжтай болох нь тогтоогджээ. Гайхамшигтай цахилдаг өнгөөрөө алдартай эдгээр шилэн хэсгүүд нь гэрлийг шүүж, тусгах замаар оптик эффект үүсгэж чаддаг фотоник талстуудыг агуулдаг.

Фотоник талстууд нь цахилдаг өнгө үүсгэж чаддаг атомуудын дараалсан зохион байгуулалттай нано бүтэц юм. Эдгээр нь янз бүрийн амьтдад олддог бөгөөд өргөн хүрээний хэрэглээнд зориулж зохиомлоор бүтээгдсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч эртний Ромын шилний хэлтэрхийнүүд дээр фотоник талстууд байгаа нь судалгааны багийнхны таамаглаж байсан зүйл биш байв.

Энэхүү нээлтийг Tufts их сургуулийн Silklab-ийн инженерийн профессор Фиорензо Оменетто, Жулиа Гуидети нар хийсэн байна. Эдгээр жижиг шилний хэлтэрхийнүүдийн молекулын бүтэц нь олон мянган жилийн туршид өөрчлөгддөг бөгөөд үүний үр дүнд фотоник талстууд үүсдэг. Шилэн хэлтэрхий дээрх атомын болон эрдэсийн өвөрмөц бүтэц нь рН-ийн өөрчлөлт, гүний усны өөрчлөлт зэрэг хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдлын нөлөөгөөр үүссэн.

Судалгааны багийнхан гялалзсан үзэмжээр нь онцгой сэтгэл татам шилэн хэлтэрхийг "Хөөх шил" гэж нэрлэжээ. Энэхүү хэлтэрхий эртний Ромын хот болох Италийн орчин үеийн Аквилеягийн ойролцоох газраас олдсон байна. Сканнерийн электрон микроскопоор шилний бүтцийн бүтэц, элементийн шинжилгээг илрүүлсэн.

Шилний гадна талд алтан толин тусгалтай патина нь ээлжлэн нягтрал бүхий цахиурын давхаргууд болох Браггийн яндан үүссэнтэй холбоотой юм. Энэхүү тогтоц нь хөрс, ашигт малтмал, борооны ус болон бусад хүчин зүйлээс үүдэлтэй зэврэлт, сэргээн босголтын үйл явцын үр дүн гэж багийнхан үзэж байна. Кристал материалын давхаргууд нь гайхалтай эмх цэгцтэй бөгөөд олон зуун ээлжлэн цахиур болон эрдэс давхаргуудаас бүрддэг.

Эдгээр олдворууд нь лабораторид оптик материалын өсөлтийг хурдасгах, хуулбарлах боломжийг нээж өгдөг. Судлаачид тэдгээрийг үйлдвэрлэхийн оронд эртний Ромын шилний хэлтэрхий дээр байгалийн жамаар тохиолддог ижил төстэй процессуудыг ашиглан эдгээр материалыг ургуулах боломжтой.

Ерөнхийдөө энэхүү нээлт нь эртний Ромын шил болон түүний ашиглагдаагүй технологийн чадавхид шинэ гэрэл тусгаж байна. “Эртний Ромын шилэнд цаг хугацааны явцад бий болсон фотоны талстууд” хэмээх судалгаа “Proceedings of the National Academy of Sciences” сэтгүүлд нийтлэгдсэн байна.

тусламж

Фотоник талстууд гэж юу вэ?

Фотоник талстууд нь атомуудын дарааллыг агуулсан нано бүтэц бөгөөд өвөрмөц оптик эффектийг бий болгодог. Тэд гэрлийг шүүж, тусгаж, цахилдаг өнгө үүсгэдэг. Эдгээр талстууд нь байгальд янз бүрийн амьтдад байдаг бөгөөд өргөн хүрээний хэрэглээнд зориулж зохиомлоор бүтээгдсэн байдаг.

Эртний Ромын шилнээс олдсон фотоник талстууд ямар ач холбогдолтой вэ?

Эртний Ромын шилний хэлтэрхийнүүд дээрх фотоник талстуудыг олсон нь эдгээр олдворуудын технологийн өвөрмөц чадавхийг ойлгох боломжийг олгодог. Энэ нь цаг хугацааны явцад оптик материалын байгалийн хэлбэрийг илчилдэг бөгөөд үүнийг лабораторид хуулбарлаж, хурдасгах боломжтой. Энэ нь зөвхөн үйлдвэрлэлийн процесст найдахаас илүүтэй оптик материалыг ургуулах боломжийг нээж өгдөг.

Эртний Ромын шилний хэлтэрхий дээр фотоник талстууд хэрхэн үүссэн бэ?

Шилэн хэлтэрхий дээр фотоник талстууд үүссэн нь зэврэлт, сэргээн босгох үйл явцын үр дүн гэж үздэг. Хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал, тухайлбал, рН, гүний усны өөрчлөлт, хөрс, эрдэс бодис агуулагдах зэрэг нь шилэн дэх цахиурын тархалт, мөчлөгийн зэврэлтэд нөлөөлсөн. Үүссэн талст материалын давхаргууд нь гайхалтай эмх цэгцтэй бөгөөд ээлжлэн солигдох цахиур болон эрдэс давхаргуудаас бүрддэг.