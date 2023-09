അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി: തടസ്സങ്ങൾ തകർത്ത് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്നു

"The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts," ലോറൻ ഗ്രഷ്, ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന്റെ പുരുഷ മേധാവിത്വ ​​ലോകത്ത് ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് തകർത്ത ആറ് അസാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ യാത്രയെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ബഹിരാകാശ ഓട്ടത്തിൽ വെള്ളക്കാരായ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ആഖ്യാനത്തെ ഗ്രഷ് വെല്ലുവിളിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നാസയുടെ ഒന്നാം ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഗണ്യമായ സംഭാവനകളെ എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാലി റൈഡ്, ജൂഡി റെസ്‌നിക്, കാത്തി സള്ളിവൻ, അന്ന ഫിഷർ, റിയ സെഡോൺ, ഷാനൻ ലൂസിഡ് എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഗ്രഷ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ത്രീകൾ 1978 ൽ നാസയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രിക സേനയിൽ ചേർന്നു, മുമ്പ് തങ്ങൾക്ക് വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

"ആറ്" അവരുടെ പ്രേരണകളിലേക്കും മടികളിലേക്കും ഒരു കാഴ്ച നൽകുന്നു, ഓരോ സ്ത്രീയും ഒരു ബഹിരാകാശയാത്രികനാകാൻ തനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഗ്രഷ് അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയെ വൈവിധ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി വിവരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ക്ലാസ് ഇപ്പോഴും പ്രധാനമായും വെള്ളക്കാരാണ്.

സെക്‌സിസ്റ്റ് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ, ബഹിരാകാശത്തെ പ്രണയത്തെയും ലൈംഗികതയെയും കുറിച്ചുള്ള ഷോവനിസ്റ്റ് ഊഹാപോഹങ്ങൾ, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തെ സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള പോരാട്ടം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഈ സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും പുസ്തകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. മാധ്യമ പരിശോധനയ്‌ക്കിടയിൽ അവളുടെ സ്വകാര്യതയും മാനസികാരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള റൈഡിന്റെ പോരാട്ടം പോലുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അവരുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗ്രഷ് നൽകുന്നു.

നാസയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾക്കായി ചാമ്പ്യന്മാർ വഹിച്ച നിർണായക പങ്കുകളും "ദി സിക്സ്" എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. നാസയിലെ ജീവനക്കാരിയായ റൂത്ത് ബേറ്റ്സ് ഹാരിസ്, ഏജൻസിയുടെ വൈവിധ്യമില്ലായ്മയെ ധൈര്യത്തോടെ വിമർശിച്ചു. 13-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ തങ്ങൾ ബഹിരാകാശയാത്രികരാകാൻ പ്രാപ്തരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടം മെർക്കുറി 1960-നും അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

ഗ്രഷ് ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജോലിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ലൗകിക വശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ സ്‌പേസ് സ്യൂട്ടുകൾ പരീക്ഷിച്ചു, റോബോട്ടിക് ആയുധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു, കൂടാതെ അവരുടെ ഓഫീസ് വാതിലുകളിൽ പിനപ്പ് കലണ്ടറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷ സഹപ്രവർത്തകരുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തു.

പുസ്തകം അപകടവും ദുരന്തവും ഇല്ലാത്തതല്ലെങ്കിലും, ലിംഗഭേദത്തിനും വംശത്തിനും അതീതമായ ധൈര്യവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഗ്രഷ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ചലഞ്ചർ ദുരന്തം ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും റെസ്‌നിക് നടത്തിയ ആത്യന്തിക ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെയും ആകർഷകമായ കഥപറച്ചിലിലൂടെയും, "ആറ്" ബഹിരാകാശ ഓട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെ വിപുലീകരിക്കുകയും "മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലും" ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പരമ്പരാഗത സങ്കൽപ്പങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉറവിടം: ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്