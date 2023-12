എല്ലിയുടെ അവസാന നാമം അവസാനമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 2 റീമാസ്റ്റർ ചെയ്തു

2 ജനുവരി 19-ന് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 2024-ന്റെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ പുനർനിർമ്മിച്ച പതിപ്പിൽ, ഗെയിമിന്റെ നായകനായ എല്ലിയെ കുറിച്ച് ആവേശകരമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഒറിജിനൽ ഗെയിം എല്ലിയുടെ അവസാന നാമത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകരെ സസ്പെൻസ് ആക്കി, പക്ഷേ അത് റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത പതിപ്പിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പുതിയ roguelike മോഡിനായി ഒരു ട്രെയിലറിലൂടെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, tomdurnell എന്ന റെഡ്ഡിറ്റ് ഉപയോക്താവ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു ചെറിയ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. എല്ലിയുടെ സ്‌പേസ് സ്യൂട്ടിലെ ഒരു നെയിം ടാഗായിരുന്നു അത്, കഷ്ടിച്ച് കാണാവുന്നതും എന്നാൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതും “ഇ. വില്യംസ്.” ഈ കണ്ടെത്തൽ എല്ലിയുടെ മുഴുവൻ പേരിന്റെ ആദ്യ ഇൻ-ഗെയിം സ്ഥിരീകരണത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 2-ന്റെ ഡെവലപ്പറായ നാട്ടി ഡോഗ്, സഹ-പ്രസിഡന്റ് നീൽ ഡ്രക്ക്മാനുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെയും ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റുകളിലൂടെയും ജാപ്പനീസ് ഗെയിം മാനുവലിലൂടെയും എല്ലിയുടെ അവസാന പേര് മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഗെയിമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

ഗെയിമിന്റെ റീമാസ്റ്റേർഡ് പതിപ്പ് നോ റിട്ടേൺ റോഗ്ലൈക്ക് മോഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ കളിക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്ത മാപ്പുകളിൽ ഉടനീളം ശത്രുക്കളുടെ തരംഗങ്ങളിലൂടെ പോരാടാനാകും, ക്രമേണ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ഒരു ബോണസ് എന്ന നിലയിൽ, എല്ലിയുടെ സ്‌പേസ് സ്യൂട്ട് ഈ മോഡിൽ ഒരു വസ്ത്രമായി ലഭ്യമാകും, ഇത് ക്യാരക്‌ടർ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കലിനൊപ്പം കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കളിക്കാരെ അനുവദിക്കുന്നു.

The Last of Us Part 2: Remastered ഗെയിമിനെ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല, നിരവധി അധിക ഫീച്ചറുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഡെവലപ്പർ കമന്ററി, ഗിറ്റാർ ഫ്രീ പ്ലേ, ഗ്രാഫിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, ഡ്യുവൽസെൻസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉള്ള മൂന്ന് ലോസ്റ്റ് ലെവലുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 4-ൽ ഇതിനകം തന്നെ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കളിക്കാർക്ക് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 പതിപ്പിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം.

ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് സീരീസിന്റെ ആരാധകർക്ക് എല്ലിയുടെ അവസാന നാമത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ വിരാമമിടാം. റീമാസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പതിപ്പിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന റിലീസിനൊപ്പം, കളിക്കാർക്ക് എല്ലിയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും അവളുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പുതിയ വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അവസരം ലഭിക്കും.