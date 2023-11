വരാനിരിക്കുന്ന വിപുലീകരണങ്ങൾക്കായി വേൾഡ് ഓഫ് വാർക്രാഫ്റ്റ് വമ്പിച്ച സ്റ്റോറിലൈൻ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു

ബ്ലിസ്‌കോണിലെ വേൾഡ് ഓഫ് വാർക്രാഫ്റ്റ് (WoW) കളിക്കാർക്കായി ബ്ലിസാർഡ് ചില ആവേശകരമായ വാർത്തകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനപ്രിയ MMORPG അതിന്റെ അടുത്ത മൂന്ന് വിപുലീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, അത് World of Warcraft: The Worldsoul Saga എന്ന വലിയ വിവരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. "The War Within" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ വിപുലീകരണം അടുത്ത വർഷം സമാരംഭിക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഗെയിമിന്റെ ഐതിഹ്യത്തിന് ഒരു വലിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

WoW-ലെ 20 വർഷത്തെ കഥപറച്ചിലിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് "The War Within" എന്നും അടുത്ത 20 വർഷത്തെ സാഹസികതയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുമെന്നും Warcraft ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ക്രിസ് മെറ്റ്‌സെൻ വെളിപ്പെടുത്തി. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വിപുലീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്പോഴും വിരളമാണെങ്കിലും, ആരാധകർക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആഴമേറിയതും കൗതുകകരവുമായ ഒരു വിവരണത്തിലേക്ക് ടീസർ സൂചന നൽകുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന വിപുലീകരണങ്ങളിൽ, കളിക്കാർ നിഗൂഢതയും അപകടവും നിറഞ്ഞ ഭൂഗർഭ രാജ്യമായ അസെരിയോത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും. Azj-kahet, Isle of Dorn, The Ringing Deeps, Hallowfall തുടങ്ങിയ പുതിയ സോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കും, ഒപ്പം ഡെൽവ്സ് എന്ന നിധി വേട്ട സാഹസികത, വാർ ബാൻഡ്സ് എന്ന അക്കൗണ്ട്-യൂണിഫൈയിംഗ് ഫീച്ചർ എന്നിവ പോലുള്ള ആവേശകരമായ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, കളിക്കാർക്ക് ആവേശകരമായ പുതിയ തടവറകളും റെയ്ഡുകളും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

വിപുലീകരണങ്ങളിലൊന്ന്, "അർദ്ധരാത്രി", ക്വെൽതലാസ് മേഖലയിലെ അസെറോത്തിലെ "പഴയ ലോകത്ത്" നടക്കും. ശൂന്യശക്തികൾ ആക്രമിച്ചു, സൺവെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും ലോകത്തെ ഇരുട്ടിൽ മുക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. വേൾഡ്‌സോൾ സാഗയുടെ അവസാന ഗഡുവായ "ദി ലാസ്റ്റ് ടൈറ്റൻ" കളിക്കാരെ നോർത്ത്‌റെൻഡിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും, ​​ഇത് ലിച്ച് കിംഗ് വിപുലീകരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ക്രമീകരണം, ടൈറ്റൻസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അനാവരണം ചെയ്യും.

വരാനിരിക്കുന്ന സാഹസികതകളെ കളിയാക്കുകയും സാർഗെറസ് അസെറോത്തിൽ വീഴ്ത്തിയ കൂറ്റൻ വാൾ അവശേഷിപ്പിച്ച ക്ലിഫ്‌ഹാംഗറിന്റെ റെസല്യൂഷനിലേക്ക് സൂചന നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്‌വിനും ത്രാലും ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന അതിശയകരമായ ഒരു സിനിമാറ്റിക് കൂടി ബ്ലിസാർഡ് പുറത്തിറക്കി.

WoW കളിക്കാർ ഈ വിപുലീകരണങ്ങൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, നിലവിലെ വിപുലീകരണമായ ഡ്രാഗൺഫ്ലൈറ്റ് സമൂഹത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നൂതനമായ ഡ്രാഗൺറൈഡിംഗ് മൗണ്ട് സിസ്റ്റം. പരിമിതമായ എൻഡ്‌ഗെയിം ഉള്ളടക്കം കാരണം ഗെയിമിന് 7/10 റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന പാച്ച് 10.2: ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് എമറാൾഡ് ഡ്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർന്നുള്ള പാച്ചുകൾ, പുതിയ റെയ്ഡുകൾ, സോണുകൾ, ക്വസ്റ്റുകൾ, ഇനങ്ങൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് എൻഡ്‌ഗെയിം അനുഭവം വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും.

WoW-ന്റെ ഭാവി നിഷേധിക്കാനാവാത്തവിധം ആവേശകരമാണ്, വേൾഡ് ഓഫ് വാർക്രാഫ്റ്റ്: ദി വേൾഡ്‌സോൾ സാഗയിലെ വരാനിരിക്കുന്ന വിപുലീകരണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ആരാധകർക്ക് ഇതിഹാസവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു യാത്ര പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

1. എപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ വിപുലീകരണം, "ദ വാർ വിതിൻ" റിലീസ് ചെയ്യുക?

വേൾഡ് ഓഫ് വാർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ആദ്യ വിപുലീകരണം: ദി വേൾഡ്സോൾ സാഗ, "ദ വാർ വിതിൻ" എന്ന പേരിൽ അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കും.

2. വരാനിരിക്കുന്ന വിപുലീകരണങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചില പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

Azj-kahet, Isle of Dorn, The Ringing Deeps, Hallowfall തുടങ്ങിയ പുതിയ സോണുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ കളിക്കാർക്ക് കാത്തിരിക്കാം. പുതിയ ഫീച്ചറുകളിൽ ഡെൽവ്സ് എന്ന നിധി വേട്ട സാഹസികതയും വാർ ബാൻഡ്സ് എന്ന അക്കൗണ്ട്-യൂണിഫൈയിംഗ് ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുന്നു.

3. "അർദ്ധരാത്രി" എന്ന രണ്ടാമത്തെ വികാസത്തിന്റെ ആമുഖം എന്താണ്?

രണ്ടാമത്തെ വിപുലീകരണം, "അർദ്ധരാത്രി", അസെറോത്തിന്റെ ക്വൽതലസിലെ "പഴയ ലോക" ത്തിൽ നടക്കുന്നു, അവിടെ ശൂന്യശക്തികൾ കടന്നുകയറി സൺവെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ലോകത്തെ ഇരുട്ടാക്കി.

4. അവസാന വിപുലീകരണമായ "ദി ലാസ്റ്റ് ടൈറ്റനിൽ" നിന്ന് കളിക്കാർക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം?

"ദി ലാസ്റ്റ് ടൈറ്റൻ" കളിക്കാരെ നോർത്ത്‌റെൻഡിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഇത് ലിച്ച് കിംഗ് വിപുലീകരണത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ്. ടൈറ്റൻസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും കളിക്കാർ കണ്ടെത്തും.

5. നിലവിലെ വിപുലീകരണമായ ഡ്രാഗൺഫ്ലൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ടോ?

അതെ, പാച്ച് 10.2: ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് എമറാൾഡ് ഡ്രീം അടുത്ത ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ എൻഡ്‌ഗെയിം ഉള്ളടക്കം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ റെയ്‌ഡ്, ഒരു പുതിയ സോൺ, വിവിധ പുതിയ ക്വസ്റ്റുകൾ, ഇനങ്ങൾ, ഇവന്റുകൾ, മറ്റ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും.