Nintendo Switch 2, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനവും കുറഞ്ഞ ലോഡ് സമയവും ഫീച്ചർ ചെയ്യുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്

ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന Nintendo Switch 2-നെക്കുറിച്ചുള്ള കിംവദന്തികൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, അതിന്റെ പ്രകടനത്തെയും സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ ഗെയിംസ്‌കോമിൽ കൺസോളിന് ഒരു രഹസ്യ പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഉറവിടം ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ ശരിവെക്കുകയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.

Eurogamer, VGC എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, സ്വിച്ച് 2 ഉയർന്ന ഫ്രെയിം റേറ്റിലും റെസല്യൂഷനിലും "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്ന് കിംവദന്തിയുണ്ട്, ഇത് ജനപ്രിയ ഗെയിമിന്റെ ആരാധകർക്ക് വാഗ്ദാനമായി തോന്നുന്നു. മുമ്പ് വിശ്വസനീയമായ Nintendo ഇൻസൈഡറായ Nate The Hate, ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും കൺസോളിനെക്കുറിച്ച് താൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Nate The Hate സൂചിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ലോഡ് ടൈമിലെ ഗണ്യമായ കുറവാണ്. പുതിയ ഹാർഡ്‌വെയർ ഗെയിമുകൾക്കായി, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാന മെനുവിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, തൽക്ഷണം ലോഡ് സമയം അനുവദിച്ചതായി അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡ് ലോഡിംഗ് സമയങ്ങളുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വിച്ചുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രധാന പുരോഗതിയാണ്.

പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സ്വിച്ച് 60-ൽ 4K റെസല്യൂഷനിൽ സെക്കൻഡിൽ 2 ഫ്രെയിമുകളിൽ "ബ്രീത്ത് ഓഫ് ദി വൈൽഡ്" പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് Nate The Hate അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്ലേസ്റ്റേഷൻ പോലെയുള്ള വിപുലമായ റേ-ട്രേസിംഗ് കഴിവുകൾ കൺസോളിൽ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. 5, Xbox സീരീസ് X/S എന്നിവ നേടാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, സ്വിച്ച് 2 ന്റെ റോ പവർ എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് എസിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ, സ്വിച്ച് 2, DLSS (ഡീപ് ലേണിംഗ് സൂപ്പർ സാംപ്ലിംഗ്) എന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, ഇതിന് കുറഞ്ഞ പവർ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ 4K റെസല്യൂഷൻ അനുകരിക്കാനാകും. പ്രകടന കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നേറ്റീവ് 4K യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം ഇത് പ്രദാനം ചെയ്യും.

Switch 2 ന്റെ ബാക്ക്‌വേർഡ് കോംപാറ്റിബിലിറ്റിയും ഔദ്യോഗിക വെളിപ്പെടുത്തൽ/ലോഞ്ച് തീയതികളും സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, Nate The Hate സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത Nintendo Direct ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്നാണ്, ഒരുപക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ 14-ന്. Nintendo Directs സാധാരണയായി നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ.

ഉപസംഹാരമായി, Nintendo Switch 2 ന്റെ കിംവദന്തി സവിശേഷതകൾ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം, കുറഞ്ഞ ലോഡ് സമയം, DLSS സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതയുള്ള ഉപയോഗം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ കൺസോളിനെക്കുറിച്ച് നിന്റെൻഡോയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

