Nintendo Switch 2 കിംവദന്തികൾ: വൈൽഡ് ഡെമോയുടെ ശ്വാസം പ്രദർശിപ്പിച്ച മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രാഫിക്സും ലോഡ് സമയവും

Nintendo-യുടെ അടുത്ത കൺസോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ, താൽക്കാലികമായി 'സ്വിച്ച് 2' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അടുത്തിടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. Eurogamer, VGC എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഗെയിംസ്‌കോം 2023-ൽ കൺസോൾ ഡെമോ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡെവലപ്പർമാർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഡെമോയിൽ The Legend of Zelda: Breath of the Wild-ന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പതിപ്പ് ഫീച്ചർ ചെയ്തു, എന്നിരുന്നാലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആ സമയത്ത് നൽകിയിരുന്നില്ല.

അടുത്തിടെ നടന്ന Nate the Hate പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുതിയ കിംവദന്തി വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗെയിംസ്‌കോം ടെക് ഡെമോ 4K 60fps-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി വൈൽഡ് പ്രദർശിപ്പിച്ചതായി ഹോസ്റ്റ് അവകാശപ്പെട്ടു, ലോഡ് സമയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി. സ്വിച്ച് ലോഞ്ച് ശീർഷകം അടുത്ത ഹാർഡ്‌വെയറിനൊപ്പം വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഈ കിംവദന്തികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പകരം, പിൻഗാമിയുടെ സാങ്കേതിക പുരോഗതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്.

എൻ‌വിഡിയയുടെ തത്സമയ AI അപ്‌സ്‌കേലിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയായ DLSS 3.5 ടെക് ഡെമോ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ പോലെയുള്ള 3.5 പതിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഫീച്ചർ സെറ്റ് ഡെമോ ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. DLSS ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിരവധി വർഷങ്ങളായി സ്വിച്ച് പിൻഗാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്, കൂടാതെ 3.5 പതിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം തീർച്ചയായും കൗതുകകരമാണ്.

പോഡ്‌കാസ്റ്റ് സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ, 2024 മാർച്ച് സാധ്യമായ തീയതിയാണെന്ന് ഹോസ്റ്റ് പരാമർശിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് തീയതിയെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഈ വർഷമാദ്യം മുമ്പത്തെ കിംവദന്തികൾ സ്വിച്ച് 2024-ന് 2-ന്റെ അവസാനത്തെ റിലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഈ കിംവദന്തികൾ ഇപ്പോൾ Nintendo ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്രോതസ്സുകളുടെയും കേട്ടറിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ. കൂടാതെ, ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ, ഗെയിംസ്‌കോമിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക് ഡെമോ അന്തിമ കൺസോളിന്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്നില്ല എന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഈ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, 'സ്വിച്ച് 2'-ൽ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി വൈൽഡിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട പതിപ്പിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ആവേശകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, Nintendo ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതുവരെ, ഈ കിംവദന്തികൾ ഒരു തരി ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കണം.

