TOI-1801 b: ഒരു യുവ ഗ്രഹവ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു മിതശീതോഷ്ണ മിനി-നെപ്ട്യൂൺ

ഒരു യുവ എം കുള്ളൻ നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ആകർഷകമായ മിതശീതോഷ്ണ മിനി-നെപ്റ്റ്യൂണായ TOI-1801 b യുടെ കണ്ടെത്തൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 2020 ഏപ്രിലിൽ TESS പ്ലാനറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റായി ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, TOI-1801 b-ന് 21.3 ദിവസത്തെ കാലാവധിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഗതാഗതത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഫോട്ടോമെട്രിയും കൃത്യമായ റേഡിയൽ പ്രവേഗ അളവുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർന്നുള്ള ഭൂഗർഭ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഗ്രഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാലഘട്ടം 10.6 ദിവസമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.

ഈ തുടർ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ, TOI-1801 b-ന് 5.74 ± 1.46 M⊕ പിണ്ഡവും 2.08 ± 0.12 R⊕ ആരവും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചു. ഈ അളവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, TOI-1801 b പ്രധാനമായും വെള്ളവും പാറയും ചേർന്നതാണ്, അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന്റെ തുച്ഛമായ അളവിൽ (പിണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2% വരെ) ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അനുമാനിക്കാം.

കൂടാതെ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രായം, ഏകദേശം 900 ദശലക്ഷം വർഷമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, യുവ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എക്സോപ്ലാനറ്റുകളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ TOI-1801 b സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് എക്സോപ്ലാനറ്റുകൾക്കൊപ്പം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത TOI-1801 b ഒരു അദ്വിതീയ അംഗമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

മാസ്-റേഡിയസ് ബന്ധത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാമിൽ, TOI-1801 b യുടെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നിലവാരമുള്ള നിറമുള്ള ഷേഡുള്ള പ്രദേശങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള വരകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോമ്പോസിഷൻ മോഡലുകൾ, എക്സോപ്ലാനറ്റിന്റെ സാധ്യതയുള്ള ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, മധ്യ, വലത് പാനലുകൾ യഥാക്രമം ഗ്യാസ് ഇല്ലാതെയും ഗ്യാസ് എൻവലപ്പോടുകൂടിയ കോമ്പോസിഷൻ മോഡലുകൾ കാണിക്കുന്നു. വലത് പാനലിലെ സോളിഡ്, ഡോട്ടഡ് ലൈനുകൾ ഗ്യാസ് എൻവലപ്പിന്റെ വ്യത്യസ്ത താപനില സാഹചര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു റഫറൻസ് എന്ന നിലയിൽ, ഡയഗ്രാമിൽ ഭൂമിയും നെപ്റ്റ്യൂണും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വ്യത്യസ്‌ത അളവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഗ്രഹത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വൈരുദ്ധ്യ ഫലങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ B22, M22 എന്നിവ റഫറൻസുകളായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

ഉപസംഹാരമായി, TOI-1801 b എന്നത് എക്സോപ്ലാനറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിന് രസകരമായ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്. അതിന്റെ മിതശീതോഷ്ണ സ്വഭാവവും ഘടനയും ചെറുപ്പവും അതിനെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് നിർബന്ധിത ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുന്നു. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിനപ്പുറമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പരിതസ്ഥിതികളിലെ ഗ്രഹ രൂപീകരണത്തെയും പരിണാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തിന് അത്തരം എക്സോപ്ലാനറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർച്ചയായ പഠനം സഹായിക്കുന്നു.

നിർവചനങ്ങൾ:

– TESS: ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എക്സോപ്ലാനറ്റ് സർവേ സാറ്റലൈറ്റ്

– എം കുള്ളൻ: സൂര്യന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 0.08 നും 0.6 നും ഇടയിൽ പിണ്ഡമുള്ള, ചുവന്ന കുള്ളൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം മെയിൻ സീക്വൻസ് നക്ഷത്രം.

– റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി (RV): ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിരീക്ഷകനിൽ നിന്നോ പുറത്തേക്കോ ഉള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ചലനത്തിന്റെ അളവ്.

– പിണ്ഡവും ആരവും: പിണ്ഡം ഒരു വസ്തുവിലെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം ആരം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറം ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നു.

- ഐസോ-ഡെൻസിറ്റി ലൈനുകൾ: വ്യത്യസ്ത കോമ്പോസിഷൻ മോഡലുകളിൽ തുല്യ സാന്ദ്രതയുള്ള വരകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മാസ്-റേഡിയസ് ഡയഗ്രാമിൽ ഡാഷ് ചെയ്ത ചാരനിറത്തിലുള്ള വരകൾ.

– സ്പെസിഫിക് എൻട്രോപ്പി: ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്രമക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമരഹിതത അളക്കുന്ന ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി.

– H2: തന്മാത്രാ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം.

– കാർമെനുകളും ഹയർസും: കൃത്യമായ റേഡിയൽ പ്രവേഗം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ.

