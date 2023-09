ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിംഗിനും ബയോലേബലിംഗിനുമായി സിലിക്ക പൂശിയ നാനോഡയമണ്ടുകളുടെ കെമിക്കൽ മെക്കാനിസം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി

സാൻ ജോസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ (എസ്ജെഎസ്യു) ഗവേഷകർ നാനോഡയമണ്ടുകളിൽ ഏകീകൃത സിലിക്ക ഷെല്ലുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ബോണ്ടിംഗ് സംവിധാനം കണ്ടെത്തി. SLAC നാഷണൽ ആക്സിലറേറ്റർ ലബോറട്ടറിയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സിൻക്രോട്രോൺ റേഡിയേഷൻ ലൈറ്റ്സോഴ്സ് (എസ്എസ്ആർഎൽ) സൃഷ്ടിച്ച ശക്തമായ എക്സ്-റേകൾ നാനോ മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സംഘം ഉപയോഗിച്ചു. എസിഎസ് നാനോസയൻസ് എയു ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങൾ, സിലിക്ക പൂശിയ നാനോഡയമണ്ടുകളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രസതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു.

നാനോഡയമണ്ട്സ് വളരെ ചെറിയ സിന്തറ്റിക് വജ്രങ്ങളാണ്, ശ്രദ്ധേയമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നാനോഡയമണ്ടുകൾക്ക് മികച്ച കാർബൺ ലാറ്റിസുകൾ ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങൾ, വൈദ്യുത മണ്ഡലങ്ങൾ, ഊഷ്മാവിൽ പ്രകാശം എന്നിവയോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ സവിശേഷ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നാനോഡയമണ്ടുകളെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗും കോശങ്ങളുടെ ബയോലേബലിംഗും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

നാനോഡയമണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഗവേഷകർ വജ്രകണങ്ങളെ സിലിക്ക കൊണ്ട് പൂശുന്നു. സിലിക്ക നാനോഡയമണ്ടുകൾക്ക് മിനുസമാർന്നതും സംരക്ഷിതവുമായ ഷെൽ പ്രദാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഉപരിതലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും അനുവദിക്കുന്നു. സിലിക്ക കോട്ടിംഗിലേക്ക് പ്രത്യേക ടാഗുകൾ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നാനോഡയമണ്ടുകളെ നിർദ്ദിഷ്ട സെല്ലുകളോ സ്ഥലങ്ങളോ ലക്ഷ്യമാക്കി നയിക്കാനാകും. നാനോഡയമണ്ട് ചലനത്തിന്മേലുള്ള ഈ നിയന്ത്രണം ബയോമെഡിസിൻ, ബയോടെക്നോളജി എന്നിവയിലെ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി, നാനോഡയമണ്ടുകളിൽ സിലിക്ക കോട്ടിംഗ് രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ മെക്കാനിസം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അമ്പരപ്പിച്ചു. നാനോഡയമണ്ട് പ്രതലത്തിലെ ആൽക്കഹോൾ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ സിലിക്ക ഷെല്ലുകളുടെ വളർച്ച സുഗമമാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് SJSU ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. പൂശുന്ന പ്രക്രിയയിൽ എത്തനോൾ ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടെത്തി.

സിലിക്ക കോട്ടിങ്ങിന് താഴെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ, SJSU ലെ ഗവേഷകർ SSRL-ന്റെ എക്സ്-റേ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അവയെ എക്സ്-റേ ഊർജ്ജങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും അവർ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എഡ്ജ് സെൻസർ, ഒരു സൂപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു. എക്സ്-റേ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി (എക്സ്എഎസ്) വഴി, സംഘം നാനോഡയമണ്ടുകളുടെ ഉപരിതലം അന്വേഷിക്കുകയും നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ സിലിക്ക കോട്ടിംഗിന്റെ കനം അളക്കുകയും ചെയ്തു. നാനോഡയമണ്ട് പോലെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള XAS-ന്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഫലങ്ങൾ തെളിയിച്ചു.

സിലിക്ക പൂശിയ നാനോഡയമണ്ടുകളുടെ ബോണ്ടിംഗ് മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നേടിയ അറിവ് ഗവേഷകർക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നു. പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന അന്വേഷകനായ എബ്രഹാം വോൾക്കോട്ട്, നാനോ ഡയമണ്ട് പൂശാൻ ടൈറ്റാനിയം, സിങ്ക് ഓക്സൈഡുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഈ ഇതര കോട്ടിംഗുകൾക്ക് ക്വാണ്ടം സെൻസിംഗിലും ബയോളജിക്കൽ ലേബലിംഗിലും നാനോഡയമണ്ടുകളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നാനോഡയമണ്ട് കോട്ടിംഗുകളുടെ രസതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുകയും സിലിക്ക ഷെൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റ് കോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സിലിക്ക പൂശിയ നാനോഡയമണ്ടുകളുടെ പിന്നിലെ രാസസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിംഗിനും ബയോലേബലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുമായി ഗവേഷകർക്ക് ഈ ചെറിയ വജ്രങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് തുടരാനാകും.

അവലംബം:

– പെർല ജെ. സാൻഡോവൽ et al, Quantum Diamonds at the Beach: Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023) ഉപയോഗിച്ച് നാനോസ്‌കെയിൽ ഡയമണ്ടിലെ സിലിക്ക വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള കെമിക്കൽ ഇൻസൈറ്റുകൾ. DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033