ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ മഹത്വം: ഒരു ആകാശ ദൃശ്യം

By

ആകാശ മഹത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രദർശനത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം, ഒക്‌ടോബർ 28, ശനിയാഴ്‌ച ആകാശത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു, ഒക്‌ടോബർ 29 ഞായർ വരെ തുടരും. ഈ അസാധാരണ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നത് വികിരണമുള്ള സൂര്യനും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമി നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ്. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിഴൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആകാശം നോക്കുന്നവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഇത് ചിത്രീകരിക്കുക: ഭൂമി ഒരു വിശാല ഗോളമായി, സൂര്യൻ പ്രകാശം പരത്തുന്നു, ചന്ദ്രൻ ഒരു തിളക്കമുള്ള ഭ്രമണപഥമായി. ഭൂമി ചാന്ദ്ര പാതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോൾ, അതിന്റെ നിഴൽ ചന്ദ്രനെ സൂക്ഷ്മമായി സ്പർശിക്കുന്നു, ക്രമേണ അതിന്റെ തിളക്കം മറയ്ക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു അദൃശ്യമായ അപ്രത്യക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ നിറങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു.

നിരീക്ഷകരെ വശീകരിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങളുണ്ട്:

1. സമ്പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം: പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത്, ഭൂമി ചന്ദ്രനെ പൂർണമായി ആശ്ലേഷിക്കുന്നു, അത് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അന്ധകാരത്താൽ വിഴുങ്ങുന്നു. ഈ അസാധാരണമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ പലപ്പോഴും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് ചുവപ്പ് കലർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് നിറമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ, ചെറിയ തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ ചിതറുകയും നീളമേറിയ ചുവപ്പ് നിറങ്ങൾ മനോഹരമായി കടന്നുപോകുകയും ചന്ദ്രനെ അതിന്റെ ആകർഷകമായ നിറത്തിൽ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാസ്മരിക രൂപം സാധാരണയായി "രക്ത ചന്ദ്രൻ" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

2. ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം: ഒരു ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൽ, ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഭൂമിയുടെ നിഴലിലേക്ക് കീഴടങ്ങുകയുള്ളൂ. ഇത് ആകാശഗോളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ഒരു കടിയോട് സാമ്യമുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചാന്ദ്ര പ്രദർശനത്തിന് ഗൂഢാലോചന നൽകിക്കൊണ്ട് ആകർഷകമായ ഇരുണ്ട ഭാഗം വെളിപ്പെടുത്താം.

പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, 2023-ലെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഒക്ടോബർ 28, ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 29 ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇന്ത്യയിൽ, ഗ്രഹണം ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11:31 ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച 1:19 AM മുതൽ 1:05 AM വരെ, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന 2 മണിക്കൂർ 24 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിൽക്കും. ഏകദേശം 1:05 AM സമയത്ത്, ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ നിഴലിന്റെ ആഴമേറിയതും നിഴൽ നിറഞ്ഞതുമായ ഭാഗം അനുഭവപ്പെടും, ഇത് അംബ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ആകർഷകമായ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കലാപരമായി മൂടുന്നു.

ഈ സ്വർഗ്ഗീയ സംഭവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലുടനീളമുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെയും അലങ്കരിക്കും. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഈ ആകർഷകമായ ഇവന്റ് നഷ്ടമായേക്കാമെങ്കിലും, ചന്ദ്രൻ ചക്രവാളത്തിൽ മനോഹരമായി ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ ബ്രസീലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് മാസ്മരികത കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ:

ചോദ്യം: എന്താണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം?

A: ഭൂമി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ വിന്യസിക്കുകയും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിഴൽ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നു.

ചോദ്യം: പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

A: ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത്, ഭൂമി ചന്ദ്രനെ പൂർണ്ണമായി മൂടുന്നു, ഇത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത സൂര്യപ്രകാശം കാരണം അതിന്റെ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് രൂപത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

ചോദ്യം: എന്താണ് ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം?

A: ഒരു ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൽ, ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ, അതിന്റെ ഫലമായി കടിയേറ്റതുപോലുള്ള ആകർഷകമായ രൂപമോ ഇരുണ്ട ഭാഗമോ ഉണ്ടാകുന്നു.

ചോദ്യം: 2023ൽ ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും?

ഉ: ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഒക്ടോബർ 28 ശനിയാഴ്ച സംഭവിക്കും, ഒക്ടോബർ 29 ഞായറാഴ്ച വരെ തുടരും.

ചോദ്യം: ഇന്ത്യയിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുമോ?

ഉത്തരം: അതെ, ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ദൃശ്യമാകും.

ഉറവിടങ്ങൾ:

– [ഉറവിട നാമം ചേർക്കുക], URL: [URL ചേർക്കുക]