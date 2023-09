World of Warcraft Dragonflight Expansion: изобилство од активности, но поразително за некои играчи

By

Во експанзивниот свет на World of Warcraft, експанзијата Dragon Islands in the Dragonflight нуди мноштво активности во кои играчите можат да се вклучат.

Според објавата на Редит на 10 септември, играчите ја изразиле својата збунетост и фрустрација со огромниот број активности достапни на Змејските острови. Некои играчи признаа дека се чувствуваат целосно изгубени и не се сигурни каде да одат. Ова огромно чувство доведе некои играчи да прибегнуваат кон трчање зандани на ниско ниво на Mythic+ за да ги надминат настаните, за кои сметаат дека брзо стануваат застарени.

За да ја зголеми сложеноста, Blizzard воведе Dreamsurge настани на 5 септември, дополнително комплицирајќи го искуството со играњето. Додавањето на овие настани само ја влоши конфузијата кај играчите.

Сепак, важно е да се напомене дека играчите не се обврзани да учествуваат во сите овие активности. Експанзијата Dragonflight е дизајнирана да им даде на играчите слобода да изберат како сакаат да ја играат играта. Нема содржина за време на времето или заклучени приказни, а достапни се различни комплети на опрема за различни стилови на игра.

Иако искусни играчи може да го разберат ова, новите и играчите што се враќаат може да се борат да останат во чекор со огромната количина на содржина. Ова може да доведе до фрустрација, па дури и напуштање на играта пред да и се даде соодветна шанса.

Би било корисно за Blizzard да ги насочи и да ги направи овие потраги и активности подостапни за поновите и играчи кои се враќаат. Обезбедувањето опција за прескокнување на одредени линии за пребарување и имплементирање на водичи во играта може многу да им помогне на играчите да се движат низ проширувањето и да ги намалат чувствата на преоптоварување.

Како заклучок, иако проширувањето на Dragonflight нуди многу активности, тоа може да биде огромно за некои играчи. Балансирањето на сложеноста на проширувањето со карактеристики и водичи кои се погодни за корисникот во голема мера ќе го подобри целокупното искуство во игра за новите и за искусни играчи.

