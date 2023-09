Пакетите за конзоли за PlayStation 5 добиваат намалување на цената од 50 долари во САД

By

Sony најави намалување од 50 долари на цената на пакетите конзоли за PlayStation 5 во САД. Пакетот Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 е намален од 539.99 долари на 489.99 долари, со оваа понуда достапна онлајн на PlayStation Direct до 30 септември. Дополнително, трговците на мало како Best Buy и Walmart исто така го нудат истиот пакет за 489 долари. Пакетот Final Fantasy 16 и пакетот Horizon Forbidden West исто така добија попуст од 50 долари, достапни во Walmart и Best Buy.

За оние кои се заинтересирани, GameStop моментално нуди попуст од 50 долари на одредени PS5 кога купувате во продавница до 9.29.23. Вреди да се напомене дека попустите на PS5 во САД се помалку агресивни во споредба со Европа, каде што Sony неодамна спроведе две промоции на цени за исто толку месеци. Овие промоции вклучуваа намалување од 75 фунти / 100 евра на цената на стандардниот модел PS5.

Минатата недела Sony ги зголеми цените на претплатите за PlayStation Plus и до 35%. Ова зголемување на цената влијаеше на 12-месечните планови за претплата за нивоата Essential, Extra и Premium на услугата, при што цените се зголемија за 20-$40 / £10-£20 / €12-€32 во зависност од избраниот план за членство.

Треба да се спомене дека сигурен протекувач откри некои од игрите кои ќе бидат додадени во каталогот на игри на PlayStation Plus овој месец.

– PlayStation 5: Пакетите за конзоли за PlayStation 5 се намалени за 50 долари во САД.

– Sony Interactive Entertainment: Компанијата одговорна за брендот PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: популарна видео игра во франшизата Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: Претстојниот дел од серијата игри Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: Претстојна акциона игра за играње улоги развиена од Guerrilla Games.

– PlayStation: платформа за игри развиена од Sony.

– PlayStation Plus: Услуга за претплата која обезбедува пристап до онлајн мултиплеер и бесплатни игри.