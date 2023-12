Новиот пакет на Nvidia: Сонот на играчот се остварува

By

Nvidia, водечкиот производител на графички картички, штотуку објави возбудлив договор за пакети со ограничено време што сигурно ќе ги воодушеви гејмерите насекаде. Со купување на која било графичка картичка од серијата GeForce RTX 40, сега можете да уживате во претплати од 60 долари на две неверојатни услуги за игри - GeForce Now и Xbox Game Pass. Оваа понуда е ексклузивна за купот производи од серијата RTX 40, кој ги вклучува моќните GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti и 4060.

Xbox Game Pass, една од најпопуларните услуги за претплата на игри на пазарот, обезбедува пристап до огромна библиотека од над 100 игри за компјутер. Од блокбастер наслови како Starfield и Forza Horizon 5 до саканите франшизи како серијата Halo, има по нешто за секој ентузијаст за игри. Згора на тоа, претплатниците добиваат пристап и до EA Play, друга услуга за претплата за игри што нуди низа наслови на EA како Battlefield, Need For Speed ​​и серијата Crysis, заедно со ограничени пробни периоди за новообјавените игри како Jedi: Survivor и EA Sports WRC.

Во меѓувреме, GeForce Now е услугата за стриминг игри во облак на Nvidia која ви овозможува беспрекорно да играте игри на компјутер на различни уреди. Без разлика дали претпочитате игри на вашиот компјутер, лаптоп, таблет, телефон, конзола, рачен компјутер или дури и на вашиот телевизор, GeForce Now ве покрива. Пакетот со ограничено време вклучува 3-месечна приоритетна претплата на GeForce Now, што ви овозможува пристап до опрема со RTX-овозможена и пристап до приоритетен сервер за побрза и помазна игра.

Со библиотека од над 1500 игри што може да се играат, GeForce Now гарантира дека никогаш нема да снемате возбудливи наслови за избор. Единствениот услов е поседување или изнајмување на играта од поддржани библиотеки за игри за компјутер, како што се Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA или GoG.

Не ја пропуштајте оваа неверојатна можност! Договорот за пакетот Nvidia е достапен сега до 8 јануари 2024 година, затоа погрижете се да ја земете претпочитаната графичка картичка од серијата RTX 40 и да уживате во извонредно искуство со игри како никогаш досега.

Често поставувани прашања

1. Што е договорот за пакетот Nvidia?

Договорот за пакетот Nvidia нуди претплати од 60 долари за GeForce Now и Xbox Game Pass кога купувате графичка картичка од серијата GeForce RTX 40.

2. Кои игри се вклучени во Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass обезбедува пристап до широк спектар на компјутерски игри, вклучувајќи популарни наслови како Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal и серијата Halo. Дополнително, претплатниците добиваат пристап до EA Play, со игри од сериите Battlefield, Need For Speed ​​и Crysis.

3. Што е GeForce Now?

GeForce Now е услугата за стриминг игри во облак на Nvidia која ви овозможува да играте компјутерски игри на повеќе уреди, вклучувајќи компјутери, лаптопи, таблети, телефони, конзоли за игри, рачни компјутери и телевизори. Пакетот со ограничено време вклучува 3-месечна приоритетна претплата на GeForce Now, обезбедувајќи пристап до опрема овозможена RTX и пристап до приоритетен сервер.

4. Колку игри се достапни на GeForce Now?

GeForce Now може да се пофали со обемна библиотека од над 1500 игри што може да се играат. Сепак, важно е да се напомене дека треба да ја поседувате или изнајмите играта од поддржани библиотеки за игри за компјутер, како што се Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA или GoG.

5. До кога е достапен договорот за пакетот Nvidia?

Зделката за пакетот Nvidia е достапна на ограничено време и ќе заврши на 8 јануари 2024 година. Погрижете се да ја искористите оваа понуда додека трае!