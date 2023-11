Нова статија: Промотивниот притисок на Xbox за Call of Duty: Modern Warfare III

By

Корисниците на Xbox беа сретнати со истакната реклама денес, охрабрувајќи ги да го купат Call of Duty: Modern Warfare III, најновата рата од популарната гејмерска франшиза. Екранот со прскање, кој се појави при вклучувањето на конзолата, предизвика различни реакции кај гејмерите.

Додека некои обожаватели на Xbox ја изразија својата возбуда за новата кампања и со нетрпение ја прифатија рекламата, други беа помалку воодушевени. „Ова е глупаво. Јас не играм Call of Duty; Никогаш не сум купил Call of Duty. Не треба да го вклучам мојот Xbox и буквално првото нешто што ќе го видам е додаток за игра или нешто друго“, изјави еден незадоволен корисник.

Беа направени споредби со слична промоција за Starfield, уште една многу очекувана игра, која доби краток третман со поздравниот екран за време на неговото лансирање во септември. Беше покрената загриженост за потенцијалната наметливост на ваквите рекламни практики кои се движат напред.

„Мислам дека не е толку голема работа ако е настан или издание од прва страна, но можам да видам зошто на луѓето не би им се допаднало“, сочувствува друг корисник.

IGN побара коментар до Xbox, но не доби одговор во моментот на пишување.

Во прилог на поздравниот екран, Xbox нуди и динамична заднина за преземање со саканиот лик Captain Price од франшизата Call of Duty.

Овој промотивен притисок на Xbox за Call of Duty: Modern Warfare III доаѓа по неодамнешното купување на Activision Blizzard од Microsoft за неверојатна сума од 69 милијарди долари. Додека маркетинг договорот на PlayStation за Call of Duty се продолжува до 2024 година, новата сопственост на Xbox не ги спречи активно да го промовираат стекнувањето на круната на скапоцените камења.

Call of Duty: Modern Warfare III ќе се објавува во фази, почнувајќи со ран пристап до кампањата на 2 ноември за клиентите кои однапред ќе нарачаат. Играта ќе ја продолжи приказната од Modern Warfare II и ќе воведе нови елементи како што се Open Combat Missions, а мултиплеер ќе биде достапен на 10 ноември.

Најчесто поставувани прашања:

П: Што е Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III е многу популарна видео игра и најновата верзија од франшизата Call of Duty.

П: Дали е Call of Duty: Modern Warfare III достапно на Xbox?

О: Да, Call of Duty: Modern Warfare III е достапен на Xbox, заедно со други платформи.

П: Што е екран со прскање?

О: Поздравниот екран е слика или реклама што се прикажува кога ќе се стартува апликација за компјутер или конзола.

П: Кога ќе биде објавено Call of Duty: Modern Warfare III?

О: Раниот пристап до кампањата започна на 2 ноември 2022 година, со мултиплеер кој стана достапен на 10 ноември 2022 година.

П: За колку Microsoft го купи Activision Blizzard?

О: Мајкрософт го купи Activision Blizzard за 69 милијарди долари.

Извори: IGN (https://www.ign.com)