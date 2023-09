Интел објави ажурирање на двигателот за графика за Starfield Players

By

Интел објави нов двигател за графика, верзија 31.0.101.4672, специјално дизајниран за корисниците на Arc A-Series и Iris Xe графички процесори кои ја играат многу очекуваната игра Starfield. Ова ажурирање се однесува на неколку проблеми со кои се соочиле играчите, вклучувајќи побрзо време на вчитување, подобрена стабилност и намалени визуелни артефакти.

По лансирањето на Starfield во ран пристап, сопствениците на графички картички Intel Arc се соочија со бројни грешки и грешки што го нарушија нивното искуство со игри. Некои од овие проблеми беа особено забележливи, како што е неуспехот на лансирањето на играта или паѓањето набргу по лансирањето. Претходно, беше изненадувачки што Интел немаше подготвен двигател за игра за овој многу очекуван наслов, со оглед на нивното искуство во обезбедување ажурирани драјвери и оптимизации.

Сепак, пред неколку дена беше објавено ажурирање на бета-двигателот, што им овозможи на корисниците на Arc GPU конечно да истражуваат во играта, иако во фазата на нејзин ран пристап. Интел потврди дека овој бета-двигател ќе претрпи дополнително усовршување и подесување за да обезбеди оптимални перформанси.

Најновиот двигател за графика, 31.0.101.4672 WHQL, се занимава со неколку специфични проблеми поврзани со Starfield, вклучувајќи значително намалување на времето на вчитување на играта, подобрувања на стабилноста и поправки за оштетувања на текстурата и треперење на сцената.

И покрај овие поправки, сè уште има познати проблеми во играта на кои Интел активно работи, како што се нестабилност на апликациите во одредени области, треперење на текстурата на изворите на светлина и детали со мала текстура на одредени објекти. Интел, исто така, се справува со проблеми со други софтверски наслови, вклучувајќи ги Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI и Adobe After Effects.

Понатаму, Intel истражува необјаснето зголемување на брзината на вентилаторот за Arc графичките процесори. Играчите треба да продолжат да ги избираат претходно поставените или пониските поставки за најдобра стабилност.

