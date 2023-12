Отклучете нови покемони и еволуции во DLC-то на Покемон Скарлет и Индиго Диск на Виолет

By

Откријте нови возбудливи суштества во најновиот DLC на Pokémon Scarlet and Violet, Indigo Disk. Едно од овие нови додатоци е Magby, симпатичен огнен покемон од генерација 2. Сепак, наоѓањето на Magby и неговите еволуции можеби не е толку лесно како што изгледа. Сепак, не грижете се, бидејќи овој водич ќе ги обезбеди сите информации што ви се потребни.

Каде да се најде Magby во DLC на индиго диск

Magby може да се сретне на две локации во рамките на експанзивниот отворен свет на Terrarium на The Indigo Disk DLC. Првото место да се погледне е во полињата со жолта трева на Савана Биом. Втората област е крајбрежниот биом, каде што може да имате подобра среќа да го лоцирате Магби ако ги истражите пештерите Лавиринт со горната светлина наместо отворената Савана.

Ако успеете да најдете Magby, можете да го еволуирате во неговите две последователни форми: Magmar и Magmortar. Иако еволуирањето на Magby во Magmar е релативно едноставно, неговото развивање во Magmortar бара исполнување на специфични барања во The Indigo Disk. Продолжете да читате за да дознаете повеќе.

Како да се развие Magby во Magmar, Magmortar и да се добие Magmarizer

Пред да истражуваме во деталите, да ја испитаме статистиката на Магби:

Тип: Оган

HP: 45

Напад: 75

Одбрана: 37

Сп.Напад: 70

Сп.Одбрана: 55

Брзина: 83

Вкупно: 365

Како покемон од типот на оган, Магби е силен против видовите трева, бубачки, мраз и челик. Сепак, тој е слаб против земјата, карпата и водата, а неговите напади се отпорни од типови на змејови. Магби еволуира во Магмар откако ќе го достигне нивото 30. Еве ја статистиката на Магмар:

Тип: Оган

Способност: Flame Body – 30% шанса да го запали противникот доколку е нападнат со физички потег

HP: 65

Напад: 95

Одбрана: 57

Сп.Напад: 100

Сп.Одбрана: 85

Брзина: 93

Вкупно: 495

За да еволуирате Magmar во Magmortar, треба да го разменувате додека држи Magmarizer во DLC-то на индиго диск. Magmarizer може да се купи за 250 BP во училишната продавница на Blueberry Academy. BP е кратенка за Blueberry Points, кои можете да ги заработите со завршување на BBQ или Blueberry Quests - различни предизвици од различни размери. Откако ќе се тргува, Magmar еволуира во Magmortar со следната статистика:

Тип: Оган

Способност: Flame Body – 30% шанса да го запали противникот доколку е нападнат со физички потег

HP: 75

Напад: 95

Одбрана: 67

Сп.Напад: 125

Сп.Одбрана: 95

Брзина: 83

Вкупно: 540

Со исполнување на условот Magmarizer, можете да го еволуирате вашиот Magmar во Magmortar веднаш откако ќе се развие, под претпоставка дека имате пријател со кој ќе тргувате. DLC на Pokémon Scarlet и Violet's Indigo Disk е достапен исклучиво на Nintendo Switch како дел од The ​​Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass. Не заборавајте да го истражите целосниот Pokédex за да ги откриете сите неверојатни суштества во овој DLC.