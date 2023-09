Трета сезона на WoW Dragonflight: Откриени нови зандани за Mythic+ Dungeon Pool

Претстојната трета сезона на World of Warcraft Dragonflight ветува нови возбудливи авантури за играчите, особено во базенот во зандана Mythic+. Во согласност со традицијата на враќање на класичните зандани од минатите проширувања, третата сезона воведува освежувачка низа на зандани, без повторувања од Dragonflight или претходните проширувања. За прв пат во оваа експанзија, новите зандани објавени во Dragonflight исто така ќе бидат вклучени во базенот Mythic+, нудејќи им на играчите шанса да ја истражат возбудливата зора на бесконечното.

Dawn of the Infinite, нова мегазанда, е поделена на две крила според тешкотијата на Mythic+, во секое со четири газди. Покрај овој возбудлив додаток, во мешавината се приклучуваат уште шест зандани. Тие вклучуваат омилени од старата школа како Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom и Throne of the Tides.

Третата сезона ја прикажува посветеноста на Blizzard за инкорпорирање на тематски елементи од тековниот лепенка во занданите Mythic+. Занданите како Darkheart Thicket и The Everbloom совршено се усогласуваат со друидската природа на Patch 10.2, што ги прави извонредни избори. Научните врски на Darkheart Thicket со Emerald Dream и силната тематска совпаѓање на Neltharion's Lair во втората сезона ја нагласуваат посветеноста на Blizzard за одржување на привлечно искуство во игра.

Во однос на застапеноста, проширувањата на Битката кај Азерот и Легијата го заземаат центарот на вниманието со по две зандани. Сепак, отсуството на зандани од проширувањето на Mists of Pandaria продолжува втора сезона по ред. Додека Cataclysm се враќа со додавањето на Throne of the Tides, играчите допрва треба да ги видат Mythic+ занданите од првите три верзии на играта: Classic, The Burning Crusade и Wrath of the Lich King.

Иако точниот датум на објавување за третата сезона на Dragonflight допрва треба да се објави, играчите можат да го очекуваат неговото пристигнување во четвртиот квартал од 2023 година, носејќи со себе мноштво нови возбудливи предизвици и авантури.

Дефиниции:

Mythic+: Предизвикувачки режим во занданите на World of Warcraft што ги зголемува тешкотиите и наградите, обезбедувајќи подинамични и попребирливи средби од основната зандана.

Dawn of the Infinite: Нова „мегазанда“ во експанзијата Dragonflight на World of Warcraft, поделена на две крила со по четири газди на Mythic+ тешкотија.

Тематски елементи: наративни, естетски или играчки елементи кои се усогласуваат со сеопфатната тема или приказна за проширување или закрпа.

Емералд сон: Посебно царство во светот на Warcraft, претставувајќи ја бујната и нескротлива убавина на природата.

Извори:

автор: Мајкл Кели

Изворна статија: Трета сезона на World of Warcraft Dragonflight Mythic+ Dungeon Pool има карактеристики без повторувања, нови зандани од експанзијата