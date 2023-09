Време на прекин на Fortnite за ажурирање v26.10: Што да очекувате

By

Времето на прекин на Fortnite за ажурирање v26.10 е планирано да започне во 4 часот наутро по источно време денес (12 септември 2023 година). Ова ажурирање го означува првото големо ажурирање за Поглавје 4, Сезона 4. Иако можеби нема да донесе значителни промени, има неколку дополнувања што треба да ги очекуваме. Протекувачите и рударите на податоци сугерираат дека ќе се воведат ново оружје и лековити предмети во базенот за плен.

Како и секогаш, серверите ќе бидат офлајн пред да започне времето на прекин. Составувањето совпаѓање ќе биде оневозможено во сите режими на игра, вклучувајќи ги Save The World и Battle Royale. Играчите во Battle Royale нема да се соочат со никакви последици за губење на напредокот. Сепак, оние во Save The World треба да се одјават до 3:15 часот по источно време.

Времетраењето на прекинот за ова ажурирање се очекува да биде релативно кратко. Бидејќи е редовна проверка на одржување со минимални додатоци, серверите треба да се вратат на интернет до 6 часот наутро по источно време. Во некои случаи, може да се протега малку до 6:30 часот по источно време ако на програмерите им треба повеќе време. На играчите им се препорачува да го чекаат официјалното соопштение од Epic Games и да избегнуваат скокање во натпреварите веднаш откако ќе се вратат серверите за да избегнат потенцијални времиња на редици и доцнење на серверот.

Ажурирањето на Fortnite v26.10 носи не само поправки, туку и промени во содржината. „Epic Games“ објави криптична твит со зборот „Brrrr…“, алудирајќи на потенцијални соработки. Една од можностите е соработка со Mortal Kombat 1, со Sub Zero Outfit, бидејќи играта ќе излезе на 19 септември 2023 година. Друга соработка може да биде со My Hero Academia, што ќе донесе облека од Shoto Todoroki. Дополнително, твитот може да навестува пад на температурите на островот поради претстојното затемнување.

Покрај овие потенцијални соработки, ажурирањето ќе воведе нови Snapshot Quests со Piper Pace, нови Weekly Challenges, Super Styles и Reality Augments. Ќе бидат имплементирани и некои поправени грешки. Останете во тек за тоа што се развива со ажурирањето на Fortnite v26.10!

