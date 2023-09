Закрпа на World of Warcraft 10.2: Чувари на сонот

By

Играчите на World of Warcraft со нетрпение го очекуваат претстојниот Patch 10.2, насловен како Guardians of the Dream. Оваа голема содржина ќе ги одведе играчите во нови авантури во магичното царство на Емералд сон.

Емералд сон е значаен дел од верата на World of Warcraft, суштински поврзан со светот на Azeroth. Во оваа закрпа, играчите ќе имаат можност да истражат дел од Сонот во неговата чиста состојба, што е најголемиот приказ на сонот виден досега.

Guardians of the Dream ќе воведе нова зона, обезбедувајќи им на играчите свежа средина за истражување и ангажирање. Дополнително, ќе има нови светски активности, рација и курсеви за возење змејови, хиероглифи и монтирања.

Една од клучните карактеристики на оваа закрпа е јавниот настан Superbloom. Играчите ќе ги здружат силите со Античка по име Sprucecrown за да одгледуваат дрво, добивајќи привремени овластувања од Сонот за помош во нивната мисија. Ќе има и нова фракција наречена Dream Wardens, која ќе им нуди на играчите уникатна песна и награди.

Закрпата ќе истражува понатаму во приказната за прималистите, кои воодушевуваат негативци во експанзијата Dragonflight. Тоа претставува можност за развивачите на играта да воведат нови непријатели и предизвици кои се втемелени во свеста на играчите.

За љубителите на ноќната трка со џуџиња, воведувањето на Светското дрво на Змејските острови можеби нема да го замени Дарнасус, но нуди нова база на операции каде што можат да почнат да ги лекуваат раните што ги претрпеле.

Додека конечниот шеф на нападот на Dragonflight допрва треба да се открие, Blizzard ги навести можностите за идните приказни. Играчите може да очекуваат уште една голема лепенка која ќе го следи Guardians of the Dream, додека приказната продолжува да се развива.

Пач 10.1.7, кој вклучува потраги на Heritage Armor за Оставените и ноќните џуџиња, веќе е лансиран од Blizzard. Сè уште не е објавен датумот на објавување на Guardians of the Dream, но наскоро ќе биде достапен за тестирање во кралството.

