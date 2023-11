Новите Game Studios блескаат на TIGA Awards 2023 година

Трговското тело на Обединетото Кралство TIGA неодамна ја одржа својата годишна церемонија на доделување награди, во чест на извонредните достигнувања во индустријата за игри. Овогодинешните награди ја покажаа иновативноста и креативноста на новите студиа за игри, истакнувајќи го нивниот придонес во постојано развивачкиот пејзаж на игри.

Победник од церемонијата излезе студиото Dlala, кое ја доби престижната награда за игра на годината за нивната волшебна креација, Disney Illusion Island. Оваа волшебна игра не само што ја обезбеди врвната чест, туку и ја освои титулата најдобра социјална игра, привлекувајќи ги играчите со својата извонредна игра и волшебната приказна.

Ustwo Games се појави како уште еден значаен победник, освојувајќи признание во две категории. Со нивната игра која предизвикува размислување, Desta: The Memories Between, Ustwo Games не само што ја освои наградата за различност, туку и го доби признанието Creativity in Games. Desta: The Memories Between навлегува во нови димензии на раскажување приказни, нудејќи им на играчите свежо и извонредно искуство со игри.

Sumo Digital, истакнато студио познато по својата извонредна изработка, ја обезбеди наградата за најдобро големо студио, доказ за нивната посветеност и талент. Дополнително, тие ја побараа честа да бидат први добитници на новата категорија Иницијатива за развој на најдобри таленти. Посветеноста на Sumo Digital за негување таленти и поттикнување на раст во индустријата го собра заслуженото признание.

Наградите TIGA 2023 воведоа две нови категории за славење на извонредноста во различни области. Playground Games ја освоија наградата Посветеност за благосостојба на работното место, покажувајќи ја нивната посветеност на поттикнување позитивна работна средина. Во меѓувреме, Rocksteady Studios беше почестен со наградата Commitment to ESG за нивните одржливи и одговорни практики.

Признанието се прошири надвор од студиата и на извонредни поединци кои дадоа значителен придонес во индустријата за игри. Директорката за човечки ресурси на Playground Games, Џералдин Крос, ја доби наградата за исклучителна индивидуална награда, признавајќи го нејзиното исклучително лидерство и придонес во успехот на компанијата. Извршниот директор на Flix Interactive, Џон Терл, ја доби наградата за истакнато лидерство, со што се препознава неговиот визионерски пристап кон развојот на игри.

Церемонијата на доделувањето на наградите TIGA 2023 беше неверојатен успех, со повеќе од 350 присутни собрани на престижниот Troxy London. Овогодинешните победници претставуваат нов бран на таленти и иновации во индустријата за игри, поместувајќи ги границите и воодушевувајќи ги играчите ширум светот.

