Менувач, серијата Company Behind Borderlands, наводно пуштена во продажба

Според извештаите, Gearbox, американската компанија за игри позната по развојот на серијата Borderlands, моментално е на продажба. Матичната компанија на Gearbox, Embracer, разгледува различни опции, а една од нив е и продажбата на студиото. Неколку трети страни веќе покажаа интерес за преземање на компанијата. Сепак, ниту Embracer ниту Gearbox не дадоа официјални коментари во врска со ова прашање.

Оваа вест доаѓа во предизвикувачки период за Embracer бидејќи моментално се наоѓа во процес на голем процес на реструктуирање. Како дел од ова реструктуирање, Volition, студиото одговорно за популарната серија Saints Row, веќе е затворено. Претходно оваа година, Embracer ги објави своите планови за затворање на студиа и откажување на игрите откако пропадна договорот од 2 милијарди долари со компанијата финансирана од саудиската влада Savvy Games Group.

Embracer Group, матичната компанија, во последниве години беше во голема аквизиција, стекнувајќи неколку истакнати студија, вклучувајќи го и Crystal Dynamics, развивач на Tomb Raider. Стекнувањето на Gearbox беше завршено во февруари 2021 година, вреднувајќи ја компанијата до 1.4 милијарди долари. Gearbox неодамна ги објави спин-офот на Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands и New Tales from the Borderlands. Го објавија и успешниот ограбувач Remnant 2 оваа година. Покрај тоа, тие треба да ја објават Homeworld 3, научно-фантастична стратешка игра во реално време развиена од Blackbird Interactive, некаде во 2024 година.

Компанијата, исто така, го проширува своето присуство надвор од светот на игрите, бидејќи филмот Borderlands во режија на Ели Рот треба да се појави во кината во летото 2024 година. Ова укажува дека и покрај сегашните неизвесности околу иднината на компанијата, Gearbox останува посветен на својата франшиза и активно работи на нови проекти.

