Apple Arcade: Сеопфатен водич за достапни игри и најнови изданија

Apple Arcade, услугата за игри базирана на претплата од Apple, брзо ја зголеми својата библиотека на игри од нејзиното лансирање. Со приближно 100 наслови на почетокот и сега преку 200 достапни игри, Apple Arcade нуди разновиден избор на игри за iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV.

За да ги истражуваат и преземаат најновите игри, корисниците можат да се упатат до картичката Arcade во App Store, да скролуваат надолу до дното и да изберат „Види ги сите игри“. Најновите изданија обично се наведени на врвот на страницата.

Најновото издание на Apple Arcade е My Talking Angela 2+, популарна игра за виртуелни миленичиња од креаторите на франшизата My Talking Tom. Во оваа игра, играчите и помагаат на Ангела, модерна мачка, да остане зафатена во нејзиниот дом во голем град со активности како танцување, печење и боречки вештини.

Друго неодамнешно дополнување е Samba de Amigo: Party-To-Go, ритамска игра која првично беше лансирана во аркади во 1999 година. Играчите можат да ја тресат со своите мараки и да навлезат до 40 хит песни од различни жанрови, вклучувајќи песни од изведувачи како Лејди Гага и PSY.

конечност. е рачно изработена игра за појавување со ограничени потези што ги предизвикува играчите да размислуваат стратешки и да прават паметни натпревари. Качете се на таблите на водачи, отклучете специјални плочки и напојувања и истражувајте различни теми во класичен режим или изгубете се во музиката со режимот Темпо.

Kingdoms: Merge & Build нуди уникатен спој на игра за спојување-2 и механика за градење кралство. Играчите мора да им помогнат на принцот Едвард и неговите пријатели да го обноват кралството кое е уништено од мистериозна магична сила. Вклучете се во магична авантура исполнета со потраги и разоткријте ја мистеријата зад падот на кралството.

Ова се само неколку примери од игрите достапни на Apple Arcade. Други наслови вклучуваат Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon и Bold Moves+.

Вреди да се напомене дека Apple Arcade е компатибилен со безжичните контролери PS5 и Xbox, дозволувајќи им на играчите да уживаат во овие игри со нивниот претпочитан контролер.

Apple Arcade продолжува редовно да додава нови игри, со ажурирања и изданија планирани за наредните месеци. Само во септември се очекува да има над 40 надградби на игри и три нови изданија.

Уживајте во разновидниот опсег на игри достапни на Apple Arcade и нурнете во возбудливиот свет на игри на уредите на Apple.

