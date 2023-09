World of Warcraft го претстави чуварите на соништата

By

World of Warcraft го објави својот многу очекуван претстоен лепенка, Guardians of the Dream, кој ќе воведе нови возбудливи содржини за играчите. Оваа голема лепенка ќе има нова зона, предизвикувачки напад и свеж базен на Mythic+ Dungeons.

Врвот на Guardians of the Dream е новата зона, која ги носи играчите длабоко во мистичното царство познато како Емералд сон. Оваа духовна димензија одамна е дел од учењето на Warcraft, и играчите ќе се сретнат со жестоки прималистички сили предводени од застрашувачкиот Fyrakk, олицетворение на огнот. Вложувањето во ова до сега невидено царство ќе ги тестира вештината и храброста на авантуристите.

Пач, исто така, ја воведува рацијата на Амирдрасил, возбудлива средба со Друидите на пламенот. Оваа рација нуди уникатно искуство бидејќи играчите ќе имаат можност да јаваат змејови додека ги бркаат летечките пламени друиди кои предизвикуваат хаос во Емералд сон. Сепак, програмерите се претпазливи во врска со механиката и планираат опширно да ја тестираат средбата пред да ја пуштат во играта во живо.

Понатаму, лепенката вклучува ажуриран базен Mythic+ Dungeon за сезона 3. Играчите може да очекуваат зандани со темата на Emerald Dream од претходните проширувања, како што се Darkheart Thicket и The Everbloom. Дополнително, мегадунџот Dawn of the Infinites е поделен на две крила, нудејќи повеќе предизвикувачки содржини за играчите.

За обичните играчи, ќе има многу активности на отворено за уживање. Лепенката воведува циклус од три јавни настани: Superbloom, инспириран од картите за носивост на Overwatch, земјоделски настан каде играчите можат да собираат валути и награди и Emerald Bounty, каде играчите садат семиња и гледаат како растат во дрвја, обезбедувајќи уникатни награди.

Играчите можат да ја пробаат новата закрпа на PTR (јавно тестирање) подоцна оваа недела. Со својата нова возбудлива содржина, Guardians of the Dream ветува дека ќе им понуди на играчите на World of Warcraft возбудливо и извонредно искуство во Emerald Dream.

