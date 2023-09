Вечер кај Роси: Вкус на Италија во ресторанот Seasons

Луксузниот ресторан Seasons во хотелот InterContinental во Балсбриџ, Даблин 4 нуди препознатливо италијанско јадење овој месец. Извршниот главен готвач Алберто Роси, кој потекнува од Италија, на менито ја внесува својата експертиза и љубов кон италијанската кујна. Членовите на The Irish Times Food & Drink Club имаат ексклузивна можност да присуствуваат на настанот наречен „Вечер кај Роси“ на 21 септември во 6:30 часот.

Настанот ќе содржи мени за дегустација од пет јадења инспирирано од регионалните италијански јадења. Гостите ќе уживаат во изборот на антипасти кои се служат во семеен стил, проследено со прими, главно јадење и десерт, со избор на секој курс. Покрај извонредната храна, ќе се служи и пијалок за добредојде, парови со вино и десертен коктел. Самиот готвач Роси ќе го претстави секое јадење, дискутирајќи за неговата историја и контекст.

Настанот сигурно ќе биде популарен, па билетите се ограничени. Заинтересираните можат да го резервираат своето место со кликнување на дадениот линк. Ова ветува дека ќе биде незаборавна вечер на автентична италијанска кујна, направена уште поспецијална од личниот допир на готвачот Роси.

Добитници на награди за членови на клубот за храна и пијалоци

Претплатниците на The Irish Times Food & Drink Club имаат шанса да освојат две неверојатни награди овој месец во Co Wicklow. Првата награда вклучува мени за дегустација од 10 јадења за двајца во ресторанот The Strawberry Tree во BrookLodge & Macreddin Village во Аурим, проследено со ноќевање. Втората награда нуди ноќевање за двајца во The Sally Gap Bar & Brasserie во хотелот со пет ѕвездички Powerscourt Hotel Resort & Spa, комплетно со вечера од три јадења и појадок. Заинтересираните лица можат да се пријават на конкурсот со кликнување на дадените линкови.

Честитки до Едел Трој, добитник на ноќевање за двајца во The Eccles Hotel & Spa во Гленгариф, Ко Корк, и до Гери Марфи, добитник на вечера за четворица во ресторанот Neighborhood во Наас, Ко Килдер. Овие среќни добитници несомнено ќе уживаат во уникатни и прекрасни искуства за јадење во овие реномирани објекти.

Повеќе вести за храна и пијалоци

Во списанието Irish Times овој викенд, готвачот и ресторанот Сунил Гаи споделува рецепти од неговата нова готвачка, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Списанието содржи и статија од Корина Хардгрејв, која верува дека открила нов кандидат за ѕвезда на Мишелин во градот Килкени. Џон Вилсон оди во потрага да најде вина од Бордо со буџет. Дополнително, Грејн О'Киф и Лили Хигинс даваат рецепти за обилни есенски јадења во списанието.

