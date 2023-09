Практика заснована на докази и еволуција на програмата „Не можам да чекам да научиме“.

Can't Wait to Learn, дигиталната образовна програма на War Child за деца погодени од конфликт, отсекогаш била водена од научни докази. Меѓутоа, за да се смета за навистина „заснована на докази“, интервенцијата мора да исполнува одредени критериуми. Преку голема студија во Уганда, „Не можам да чекам да научиме“ сега ги исполни овие критериуми, означувајќи возбудлива еволуција за програмата.

Практиката заснована на докази е концептот дека професионалните практики, како што се нега, образование или психосоцијална поддршка за децата, треба да се засноваат на научни докази. Тоа вклучува користење ригорозни истражувачки процеси за да се докаже влијанието на интервенциите, наместо да се потпира на традицијата, интуицијата или личното искуство. Организациите за помош мора да бидат подготвени да се држат себеси одговорни за да се осигураат дека не предизвикуваат повеќе штета отколку корист.

Пристапот базиран на докази започнува со интервенции кои се подложени на научно истражување, како што се оценки за изводливост или контролирани испитувања. Наодите од овие студии се користат за приспособување и подобрување на методот доколку се неубедливи или несоодветни. Доколку наодите се позитивни, интервенцијата преминува во следната фаза на евалуација.

„Не можам да дочекам да научиме“ беше подложен на рандомизирано контролирано испитување во Уганда во последните 18 месеци. Во студијата учествувале 1507 деца од 30 училишта во областа Исингиро. Половина од училиштата ги замениле редовните часови по англиски и математика со „Не можам да чекам да научиме“ за директно да ја споредиме неговата ефикасност. Резултатите од студијата, кои наскоро ќе бидат објавени во научно списание, покажуваат дека не можам да чекам да научиме не само што има подобри резултати од стандардното образование, туку и ги надминуваат повеќето програми EdTech што се користат во слични поставки.

Ова судење во Уганда го зацврстува „Не можам да чекам да научиме“ како целосно развиена програма заснована на докази. Тоа е дел од збирката од 10 истражувачки студии спроведени од War Child во земји како Чад, Јордан, Либан и Судан од почетокот на програмата. Во Судан, една студија покажа дека децата се подобриле речиси двојно повеќе во математиката и речиси три пати повеќе во читањето во споредба со владината програма за учење за деца кои не одат на училиште.

Оваа пресвртница во Уганда го означува почетокот на скалирањето на патувањето на Can't Wait to Learn. Во согласност со пристапот за локализација, имплементацијата на програмата е предадена на локалната општина. Споделувајќи што функционира, а што не преку истражување, Can't Wait to Learn има за цел да промовира значаен напредок кон обезбедување бесплатно, правично и квалитетно образование за сите деца погодени од конфликт.

Can't Wait to Learn првично беше развиен во Судан во 2012 година и оттогаш е тестиран и имплементиран во различни земји. Досега достигна околу 100,000 деца, со ветувачки изгледи за иден раст.

Извори:

– Не можам да дочекам да научиме – програма за дигитално образование на War Child за деца погодени од конфликт

– Марк Џорданс, професор по глобално ментално здравје и воено дете за деца и адолесценти, директор за истражување и развој

– Јасмин Тарнер, истражувачки водич за „Не можам да дочекам да научиме“.