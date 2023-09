Првиот потомок го претстави новиот херој, Шарен Јулиција: Полужена со полумашина смртоносен убиец

Претстојниот ограбувач на Nexon, The First Descendant, предизвика голема возбуда меѓу гејмерите. Напојувана од Unreal Engine 5, оваа игра од следната генерација треба да излезе за компјутер, PS5 и Xbox Series X|S. Неодамна, беше претставен новиот херој по име Шарен Јулиција, кој ги покажа своите смртоносни способности во трејлер за откривање на игра.

Шарен Јулиција, фасцинантен лик полу-жена, полу-машина, носи уникатен стил на игра на Првиот потомок. Нејзиното владеење лежи во борбата од непосредна близина, што ја прави идеален избор за играчи кои претпочитаат агресивни тактики. Шарен користи камуфлажа и за скришум приоди и за брзо повлекување, овозможувајќи ѝ да се приближи до непријателите неоткриено.

Една од пасивните вештини на Шарен, Assassinator, ѝ овозможува да нанесува зголемена штета на непријателите кои не ја таргетираат. Оваа способност дополнително го засилува нејзиното смртоносно влијание на бојното поле. Дополнително, Шарен има низа активни вештини кои го подобруваат нејзиниот офанзивен потенцијал. Нејзиниот Cutoff Beam ослободува напад со електричен зрак кој не само што нанесува штета туку и применува ефект на електричен удар на нејзините цели.

Друга активна вештина што ја поседува е Активната камуфлажа, која го прикрива нејзиното присуство додека не започне напад. Оваа техника го активира режимот заседа откако ќе заврши камуфлажата, зголемувајќи ја штетата од нејзиниот следен удар. Дополнително, Шарен може да распореди Shock Nuts, експлозиви кои ги зашеметуваат нејзините противници и Flash Daggers, кои ослободуваат повеќе проектили кон непријателите во нејзиниот нишан опсег. Овие ками предизвикуваат експлозивна штета и предизвикуваат ефект на електричен удар.

The First Descendant ветува дека ќе испорача возбудлива игра и интензивни битки, а Sharen Julicia додава уште еден возбудлив аспект на играта. Гејмерите можат да очекуваат искуство исполнето со акција со оваа смртоносна полужена и полумашина убиец. Останете со ексклузивни нови снимки од игра, бидејќи IGN наскоро ќе открие повеќе детали за The First Descendant.

Дефиниции:

- Стрелач со ограбувачи: поджанр на видео игри што комбинира елементи на грабеж и пукање, каде играчите собираат оружје, муниција и опрема додека се вклучуваат во борба.

– Unreal Engine 5: Најсовремен мотор за развој на игри создаден од Epic Games.

– Ефект на електричен удар: Механичар на игра што нанесува дополнителна штета или статусни ефекти на цели погодени од електричен напад.

