Се шпекулира дека Nintendo Switch 2 ќе има подобрени перформанси и намалено време на вчитување

Гласините за многу очекуваниот Nintendo Switch 2 продолжуваат да кружат, со нови детали за неговите перформанси и карактеристики. Сигурни извори тврдат дека конзолата имала тајно прикажување на Gamescom во август, а сега трет извор ги потврди овие тврдења и додаде дополнителни информации.

Според извештаите од Eurogamer и VGC, се шпекулира дека Switch 2 ќе ја извршува „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ со повисока стапка на слики и резолуција, што звучи ветувачко за љубителите на популарната игра. Нејт Омразата, претходно сигурен инсајдер на Нинтендо, исто така ги поддржа овие тврдења и откри повеќе детали што слушнал за конзолата.

Едно забележително подобрување споменато од Nate The Hate е значителното намалување на времето на вчитување. Тој наведува дека новиот хардвер дозволува скоро моментално време на вчитување на игрите, особено при подигнување од главното мени. Ова е големо подобрување во споредба со оригиналниот Switch, кој имаше време на вчитување од околу 30 секунди.

Во однос на перформансите, Nate The Hate тврди дека „Breath of the Wild“ работи со 60 фрејмови во секунда со 4K резолуција на Switch 2. Тој исто така спомна дека конзолата има напредни способности за следење зраци, слични на PlayStation 5 и Xbox Series X/S може да постигнат. Сепак, тој појаснува дека суровата моќност на Switch 2 се очекува да биде помала од онаа на Xbox Series S.

За да се компензира за ова, Switch 2 може да користи нова технологија наречена DLSS (супер земање примероци за длабоко учење), која може да симулира 4K резолуција на уреди со помала моќност. Ова може да обезбеди споредливо визуелно искуство со мајчин 4K додека ја одржува ефикасноста на перформансите.

Иако сè уште постои неизвесност во врска со компатибилноста на Switch 2 наназад и официјалните датуми на откривање/ лансирање, Nate The Hate сугерира дека следниот Nintendo Direct ќе се емитува за приближно три дена, можеби на 14 септември. Важно е да се напомене дека Nintendo Directs обично се случува на четврток.

Како заклучок, шпекулираните карактеристики на Nintendo Switch 2 укажуваат на подобрени перформанси, намалено време на вчитување и потенцијално користење на DLSS технологијата. Фановите со нетрпение очекуваат дополнителни ажурирања од Nintendo во врска со оваа многу очекувана конзола.

Извори:

– Еурогејмер

– VGC