Како да заработите пари од продажба на шверц во Старфилд

Резиме: Заработувањето пари во Старфилд може да биде процес кој одзема многу време, но постојат начини да се забрза процесот. Еден од најлесните методи е продажбата на шверцувани, недозволени предмети, како што се собраните органи, кои се наоѓаат во непријателските згради и бродови. Шверцот е означен со жолт симбол и може да се продаде за значителен профит. Најдоброто место за продавање шверц е The Den, вселенска станица лоцирана во системот The Wolf. За да го приклучите вашиот брод во The Den, треба да стигнете на 500 метри од станицата. Внатре во The Den, ќе го најдете продавачот на Трговската управа, кој има на располагање 11,000 кредити и нуди погодна локација за продажба на шверцот.

Кога продавате шверцувана во The Den, нема да бидете скенирани по пристигнувањето, иако се работи за воена структура на UC. За да ги ресетирате кредитите на продавачот на трговската управа, треба да почекате вкупно 48 часа, или со седење или спиење 24 часа двапати. За ваша погодност има столчиња пред Трговскиот орган.

Важно е да се напомене дека системот The Den in The Wolf е вистинската локација, бидејќи има и старо, уништено дувло. Дополнително, постои можност да наидете на трговски брод на Трговската управа додека патувате низ вселената, но се препорачува да се продаде во The Den за да се обезбеди гарантирано место.

Ако сакате да ја максимизирате вашата заработка од шверцот, размислете да инвестирате во комерцијалната вештина што е можно порано. Оваа социјална вештина ви овозможува да продавате предмети за 10% повеќе и станува попрофитабилна со секој ранг.

Генерално, продажбата на шверцувана во Старфилд е профитабилен начин за брзо заработка. Запомнете да бидете внимателни и да избегнувате да бидете фатени со шверцувана со користење заштитен товар или брзо патување надвор од областа пред обезбедувањето да го скенира вашиот брод.

Извор: IGN – Миранда Санчез, извршен уредник на водичи во IGN