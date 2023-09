Водич за Starfield: Како да ја пронајдете и совладате Wakizashi Katana

By

Starfield нуди разновидни оружја за играчите да ги приспособат своите ликови и стилови на игра. Едно од најистакнатите оружја е Вакизаши, катана која им овозможува на играчите да се вклучат во блиска борба. Со вистинските вештини, Wakizashi може да направи огромна штета и да обезбеди уникатни поволности како што се ефекти на крварење и зголемена штета врз луѓето.

За да го пронајдат Вакизаши во Старфилд, играчите треба да патуваат во луминисцентниот град Неон на Volii Alpha, кој се наоѓа во системот на ѕвезди Volii. Градот е југоисточно од почетната локација, галаксијата Алфа Кентаур, и може да се пристапи по завршување на неколку главни потраги. Откако ќе влезат во Неон, играчите треба да се упатат кон областа Ебсајд во близина на хотелот Воли.

Овде, играчите ќе го најдат Frankie's Grab + Go, продавница со таен влез во скривалиштето на Синдикатот Сеокгух. Најлесен начин да влезете е да ја убедите сопственичката на продавницата, Франческа Мур, да ви ја отвори вратата. Алтернативно, играчите можат да ѝ ја земат џебната картичка. Откако ќе влезат во скривалиштето, играчите треба да ја истражуваат зградата додека не најдат жолта кутија за оружје на масата. Внатре во случајот е Синдикатот насилник, епски Вакизаши.

Друг начин за стекнување на Вакизаши вклучува приклучување кон Страјкерс, ривалска банда на Синдикатот Сеокгух. Како што играчите напредуваат низ споредната нарација која ги вклучува Страјкерите, тие на крајот ќе имаат шанса да купат заеднички Wakizashi од дилерот на оружје Хечет.

За целосно да ја максимизираат моќта на Wakizashi, играчите треба да се фокусираат на надградба на специфичните карактерни атрибути. Во Combat Tree, вештините како осакатување и двобој може да го зголемат резултатот на штетата и преживувањето. Во Физичкото дрво, вештините како што се боречките вештини и подмладувањето ги зголемуваат шансите за критични удари и го регенерираат здравјето.

Со овие вештини, играчите можат да станат незапирливи сајбер-ронин, пресекувајќи ги непријателите со леснотија. Високото оштетување на Wakizashi им овозможува на играчите брзо да ги соборат непријателите, што го прави застрашувачко оружје и против луѓето и суштествата. Сепак, на шефовите може да им треба повеќе напор поради нивното зголемено здравје и отпор.

Генерално, катаната Вакизаши е моќно оружје во Старфилд што може да се добие преку одредени локации и потраги. Со вистинските вештини и надградби, играчите можат да станат смртоносни борци во навалица и да уживаат во задоволувачкото искуство на ракување со катана во футуристички амбиент.

Извори:

– Кампањата на Starfield е многу пократка отколку што мислите

– The Week In Games: What's Releasing Beyond Pikmin 4