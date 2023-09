Anker's 622 MagGo Power Bank нуди безжично полнење по одлична цена

Барате напојувачка банка за безжично полнење за вашиот iPhone? Магнетната батерија 622 MagGo на Anker е моментално на продажба за само 39.99 долари, што е 30 долари попуст од првобитната цена. Оваа пренослива енергетска банка има капацитет од 5,000 mAh и може безжично да напојува компатибилен iPhone на 7.5 W. Иако можеби не е толку брз како официјалниот MagSafe батерија на Apple, тој нуди многу поприфатлива опција. MagGo, исто така, располага со преклопен држач што може да собере дури и iPhone со максимална големина и може да се удвои како подлога за безжично полнење кога е поставен. Анкер нуди и поосновна верзија, 621 MagGo, за 29.99 долари, која не го вклучува киксот.

Покрај енергетската банка, достапни се и други зделки. Комплетот Lego Super Mario Question Mark Block се продава по цена од 159.99 долари, што е 40 долари попуст од првобитната цена. Овој сет вклучува четири мини-диорами што можат да се прошират што ги претставуваат иконите нивоа од видео играта Super Mario 64. Комплетот е компатибилен и со електронските Марио фигури на Lego, што овозможува интерактивна игра.

16-инчниот MacBook Pro на Apple со процесорот M1 Max од 2021 година е на продажба во B&H Photo за 2,799 долари, што е заштеда од 1,500 долари. Овој лаптоп е опремен со 64GB RAM, 2TB SSD и има екран со резолуција 3456 x 2234. Тоа е моќна машина за креативни работни текови и има MagSafe полнење, HDMI порта и слот за SD картичка.

Другите зделки вклучуваат тврд повез на колекционерското издание на The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Целосниот официјален водич за 25.64 долари, PowerA MOGA Play и Charge Gaming Clip за контролери на Xbox за 7.99 долари, кожна футрола на Apple iPhone 14 Plus во шумско зелена боја за 10.53 долари. , жичен гејмерски глушец Logitech G502 X во бело за 49.99 долари и пакетот „акциона камера“ Insta360 Go 3 за 369.99 долари.

Извори: The Verge